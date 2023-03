Povinné soláry, rekonstrukce, zateplení. Europoslanci mění pravidla pro budovy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro směrnici se vyslovilo 343 europoslanců, proti hlasovalo 216, 78 se zdrželo. Návrh zavazuje členské státy, aby si samy vytvořily škálu označenou písmeny A až G. Značení má odpovídat tomu, kolik energie spotřebovávají budovy v dané zemi, a bude se tedy lišit napříč členskými státy. Společným kritériem je, že do skupiny G, tedy energeticky nejnáročnějších staveb, má patřit zhruba 15 procent budov.

Státy si pak musí určit plány, které budou odpovídat evropským cílům. Mezi ně patří to, aby všechny budovy určené pro bydlení dosáhly do roku 2030 energetické náročnosti kategorie E a o tři roky později pak kategorie D. Ostatní budovy by měly kategorie E dosáhnout už do roku 2027.

K naplnění cílů povede zateplování, rekonstrukce a využívání nových technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely, které se od roku 2032 budou dávat na byty a domy povinně při každé větší renovaci.

Výjimky pro památky

Ambiciózní cíle klade návrh i na nově vzniklé budovy. Ty mají mít nulové emise a povinně solární panely na střeše, pokud je to technicky a ekonomicky možné. Pro soukromý sektor má nařízení platit od roku 2028, pro nové budovy, které vlastní či využívá veřejný sektor, dokonce od roku 2026. Podle návrhu mají dále nové a významně renovované budovy přestat používat jakákoli fosilní paliva pro vytápění do roku 2035.

Nová pravidla však mají i své logické výjimky. Netýkají se například kostelů či jiných historických památek, technických nebo jen dočasně využívaných budov. Výjimku může dostat dále i sociální bydlení, kde by kvůli renovacím rostl neúnosně nájem.

Peníze na renovace půjdou primárně z evropských fondů. Státy mají zřídit speciální poradenská centra, kde mohou lidé dostat potřebné informace zdarma. K podobnému kroku se již uchýlilo české ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci kampaně Zkrotíme energie. Kromě toho má mít dle návrhu každý stát propracovaný plán, na jaké budovy se zaměří, a jak se změnami pomůže sociálně nejslabším skupinám.

Nereálné, říkají kritici

Návrh má své hlasité kritiky i z řad českých europoslanců. „Tato opatření jsou nereálná. Chybí opatření a finanční řešení na podporu instalování solárních panelů a také chybí alternativní zdroje v případě zrušení topení fosilními palivy. Musíme si říct, co je skutečně reálné, abychom svými rozhodnutími finančně nezatížili občany,“ uvádí Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.

Dle Charanzové je správné snižovat emise v sektoru budov i řešit úspory. „Ale dávat majitelům domů šibeniční termín do roku 2028, jak navrhuje Evropský parlament, v době, kdy chybí řemeslníci i materiál, je neproveditelné,“ říká europoslankyně, která hlasuje proti návrhu.

Návrh pochází z pera Evropské komise. Jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů a celkovou spotřebu spotřebu v sektoru budov. Ten je v Evropě zodpovědný za 40 procent spotřeby energie a 36 procent emisí skleníkových plynů, které způsobují klimatickou změnu s ničivými dopady. Do poloviny století má být proto celý sektor stavebnictví klimaticky neutrální.

Z Evropského parlamentu poputuje návrh do Rady EU, kde ještě může projít dílčími změnami. K jeho projednání by mohlo dojít ještě za švédského předsednictví.