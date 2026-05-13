1 Svatý Vojtěch
Když byl před několika týdny intronizován (uveden na trůn, či do funkce, pozn. red.) nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ceremoniál se odehrával před lebkou svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa. I jeho lebka se v minulosti stala předmětem „loupeže“, tedy spíš převezení.
Svatý Vojtěch zahynul v roce 997 v Prusku mučednickou smrtí. Jeho ostatky vykoupil polský kníže Boleslav Chrabrý a nechal je uložit ve hnězdenském kostele Panny Marie. Zhruba 30 let po Vojtěchově smrti zamířila do Polska vojenská výprava nového českého knížete Břetislava I., jež si kladla za cíl převézt Vojtěchovy ostatky do Čech. To se podařilo a od té doby jsou uloženy v katedrále sv. Víta.
|
Tvář stará tisíc let. Podobu sv. Vojtěcha odhadli odborníci podle lebky z pokladu