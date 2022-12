Chatu v Harrachově chtěl poslanec ANO, zní z TOP 09. Nechci to komentovat, reaguje

Otázkou tak pro mnohé zůstává, kdo se zasazoval o uvolnění rekreační chaty. „Chápu to správně, že vládní poslanci chtějí harrachovskou ubytovnu na zimu pro sebe? A fakt kvůli tomu vyženou ukrajinské rodiny s dětmi? Tahle vláda toho o pomoci hodně namluví, ale když mohou opravdu něco udělat, končí to obvykle takto...,“ reagovala na sociální síti exministryně Alena Schillerová.

Její příspěvek však sdílel poslanec TOP 09 Michal Kučera s tím, že o uvolnění chaty se zasazoval právě její spolustraník Milan Brázdil.

Michal Kučera @MichKucera Milá paní @alenaschillerov ,o znovuotevření ubytovny Harrachov se na Komisi pro práci Poslanecké Sněmovny velmi (a opakovaně) zasazoval Váš poslanec Brázdil z Vašeho hnutí ANO.

Jedná tam doufám za ANO a ne za vládní poslance?

Tak si v tom vašem ANO klubu udělejte prosím jasno :) https://t.co/48Or4u1pjB oblíbit odpovědět

Redakce iDNES.cz oslovila předsedu Komise pro práci Poslanecké Sněmovny Stanislava Blahu, zda skutečně opoziční politik na uvolnění chaty naléhal. „Jednání výboru je neveřejné - z toho důvodu nemohu na vaši otázku reagovat a poskytnout vám informace,“ uvedl na dotaz poslanec Blaha.

Redakce současně oslovila i Kučeru, který na tlak opozičního poslance upozornil. „Téma uvolnění rekreačního střediska v Harrachově pro poslance na komisi pro práci Poslanecké sněmovny otevřel a opakovaně se o něj nejaktivněji zasazoval pan poslanec Milan Brázdil z hnutí ANO,“ řekl pro iDNES.cz poslanec.

„Kučeru nechci komentovat“

Podle jeho slov v tomto kontextu působí poněkud úsměvně výzva předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové, aby se ukrajinští uprchlíci nemuseli vystěhovat, když poslanec z jejího klubu toto jednání vyvolal. „Paní předsedkyně Schillerová by si nejdříve měla udělat pořádek ve svém vlastním klubu,“ komentoval situaci a současně dodal:

„Ze strany pana poslance Brázdila padaly požadavky na uvolnění obou středisek a dotazy, zda by bylo možné zajistit rekreační ubytování pro zaměstnance Sněmovny a poslance v jiných zařízeních.“

Redakce iDNES.cz oslovila i zmiňovaného poslance Milana Brázdila. Ten však v SMS zprávě pouze odepsal: „Kučeru nechci komentovat.“

Chtějí zůstat pohromadě

Ukrajinští uprchlíci, kteří se musejí do konce roku odstěhovat z rekreačního zařízení Kanceláře Poslanecké sněmovny, už mají zajištěné nové bydlení. V neděli se i se svým skromným majetkem přestěhují do asi sto metrů vzdálené chalupy. Třináct uprchlíků, kteří se rozhodli zůstat v Harrachově, chce hlavně bydlet pospolu. To se jim splnilo, i když za to možná zaplatí jistým nepohodlím.

Nové bydlení zajistilo pro uprchlíky Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které se dohodlo s provozovatelem horské chalupy.

„Nevyžadují žádný luxus, nejdůležitější pro ně bylo, aby zůstali pohromadě,“ konstatuje Andrea Fulková, mluvčí Libereckého kraje, s tím, že se o víkendu přestěhuje všech třináct lidí, převážně jde o maminky s dětmi.

Přesun do jiného města nebo dokonce regionu by byl složitý zejména pro ty děti, které už navštěvují zdejší základní školu. Zbylí obyvatelé sněmovní chaty, kteří zde žili od jara, se odstěhovali do Prahy či do Liberce nebo si našli náhradní ubytování ve městě.