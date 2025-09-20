Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

V sobotu padaly teplotní rekordy na mnoha místech v Česku, lidé tak prožili tropický den. Na 23 stanicích naměřili nové maximum pro 20. září, na dvou místech na Šumavě dokonce absolutní zářijový rekord.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Nejvyšší teploty byly nejčastěji mezi 25 až 30 °C, nejvyšší hodnotu zaznamenala stanice České Budějovice - Rožnov, a to 32,3 °C. Velmi teplo bylo i na horách, především na Šumavě,“ upozornil na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Odborníci ale vysvětlili, že na to, jak teplý den byl, tolik rekordů nepadlo. Horní hranici celkově teploty překročily jen na 23 stanicích ze 170, které fungují alespoň 30 let, což je zhruba 14 procent.

Absolutní zářijový rekord zaznamenaly vysoko položené stanice Horská Kvilda na Klatovsku a Kvilda-Perla na Prachaticku. Na Horské Kvildě bylo 28,9 procenta, na Kvildě-Perle pak 28,8 stupně. Obě tyto stanice leží více než 1 000 metrů nad mořem. Předchozí měsíční maxima na nich byla z 1. září 2015.

Nový rekord pro tento den padl například také v Českém Krumlově -Srníně, bylo tam 31,1 stupně Celsia.

Babí léto dorazí o víkendu v plné síle, teploty budou atakovat tropickou třicítku

V Javorníku na Jesenicku má nové maximum hodnotu 30,8 stupně Celsia. Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na letišti v Pardubicích, v Domažlicích nebo v Neumětelech na Berounsku. Na těchto stanicích ale předchozí rekordy překonány nebyly.

„Zajímavostí je, že i v takto pokročilejším zářijovém období neodolaly dva měsíční rekordy,“ dodali meteorologové.

Skokovou změnu počasí očekávají až na začátku příštího týdne. „Od západu se postupně zatáhne, na většině území se budou vyskytovat déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky a výrazně se ochladí. Odpolední teploty nebudou v polovině týdne pravděpodobně dosahovat ani 20 °C,“ uvedl ČHMÚ na X.

Až sto tisíc lidí zamířilo v sobotu na mošnovské letiště, kde se celý víkend konají Dny NATO. Akce nabídla novinky, které česká armáda v poslední době zařadila do své výzbroje a které obrana...

