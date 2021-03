Čtvrtina stanic v Česku hlásí rekordy, lidé i přes opatření zaplnili parky

Nové teplotní maximum v Kopistech překonalo dosavadní rekord 22,3 stupně Celsia z roku 1989. Těsně pod 24 stupňů Celsia dnes meteorologové naměřili také na dalších místech v Ústeckém kraji.

V Teplicích je nový rekord pro 30. březen ode dneška 23,9 stupně Celsia, v Žatci s 23,8 stupně dnešek historickou tabulku nepřepsal. Stejnou teplotu jako v Žatci v úterý naměřili také ve Strážnici na Hodonínsku a jde i o nové maximum.

Lidé zamířili ven

Nebývale teplé počasí vylákalo do ulic, parků i na cyklostezky davy lidí. Mnozí z nich odložili respirátory a sluníčka si užívali bez ochrany úst a nosu, navíc v blízkosti dalších lidí.

Státní policie zatím nemá k dispozici údaje přestupcích, které v úterý řešila. Policejní mluvčí Eva Kropáčová však uvedla, že policisté odpoledne řešili porušení aktuálních vládních nařízení na pražském Žižkově. „Nacházelo se tam 200 osob u otevřeného občerstvení. Všichni po příjezdu policie z místa odešli a s provozovatelem bude řešeno podezření z přestupku,“ uvedla Kropáčová pro iDNES.cz. Konkrétní čísla zatím nemá k dispozici ani městská policie.

Hezké počasí vylákalo Praženy ven i o víkendu. „Chápu, že už máte zákazů a restrikcí plné zuby. Ale pokud půjdete o víkendu na náplavky, zkuste dodržovat rozestupy, roušky, nepopíjet všude alkohol,“ prosil občany v sobotu radní Jan Chabr.

„Na party režim to totiž opravdu ještě není. Jenom za páteční večer na to minimálně 1000 lidí kašlalo,“ dodal.

Jan Chabr @ChabrJan Chápu, že už máte zákazů a restrikcí plné zuby. Ale pokud půjdete o víkendu na náplavky, zkuste prosím dodržovat rozestupy, roušky, nepopíjet všude alkohol. Na party režim to totiž opravdu ještě není. Jenom za včerejší večer na to minimálně 1000lidí kašlalo :(. oblíbit odpovědět



Na webu magistrátu se v sobotu objevil také apel směřovaný hlavně k návštěvníkům náplavek. „Vedení města upozorňuje, že na party režim ještě není vhodná doba. Současně prosí občany, aby ještě vytrvali a byli zodpovědní,“ uvádí prohlášení.

Vláda minulý týden schválila pokračování nouzového stavu do 11. dubna. V Česku tak nadále platí zákaz pohybu mimo okres bydliště kromě cesty do práce či zavření škol.

Lidé navíc mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše ve dvou s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků při poskytování vzdělávání. Při kontaktu s ostatními platí, že se musí dodržovat odstup nejméně 2 metry. Lidé musí nosit respirátor či nano roušku. Nadále také platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Zavřená je část maloobchodů a restaurací. Platí také zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimkou cest do zaměstnání či venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, cest zpět domů.

Ve středu mohou teploty podle předpovědi vystoupat odpoledne na 21 až 25 stupňů Celsia, ve čtvrtek je meteorologové očekávají v rozmezí 20 až 24 stupňů. Na Velikonoce se ale ochladí. Až do neděle by se teploměr neměl dostat přes 15 stupňů Celsia.