Plíseň, brouci, zkažené jídlo. Jak získat od cestovky peníze zpět, radí advokátka

ilustrační snímek

Kamila Bendová
  20:00
Lákavý zájezd, který se podle informací v katalogu jevil jako luxusní zážitek, se může snadno změnit v noční můru. „Sbírejte důkazy, foťte, zajistěte si svědky,“ radí advokátka z poradenské kanceláře Rodl a Partner Kristýna Nováková. Lidé mohou díky správné reklamaci získat zpět i desítky tisíc korun.

Nejčastěji se lidé na dovolených setkávají s tím, že hotel neodpovídá slibované kvalitě. Jak se v takovém případě domoct nápravy?
Pokud hotel neodpovídá inzerované kvalitě, lze zájezd reklamovat u dané cestovní kanceláře. Obecně platí, že reklamace by se měla uplatňovat bez zbytečného odkladu. V případě zájezdu ideálně hned na místě, nebo bezprostředně po návratu. To umožňuje i lepší prokázání toho, co spotřebitel tvrdí. To znamená, že například delegát cestovní kanceláře může konkrétní problém sám na vlastní oči vidět.

Doporučuje se reklamovat vždy písemně a je třeba na tom trvat v komunikaci s cestovkou. V textu reklamace musí být uvedeno, kdo a vůči komu reklamaci podává. Důležité je podrobně popsat, v čem spatřujete nedostatek zájezdu, který reklamujete, a jakým způsobem by měla být reklamace vyřízena.

Zákonodárci slibovali, že zákon o hromadném řízení soudním bude řešením, jak posílit práva spotřebitelů. Zatím však byla podána pouze jediná hromadná žaloba, a to na společnost Postýlkov, s. r. o.

