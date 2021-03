Nekonečné zjišťování pokračuje. Znalec chce odklad posudku k otravě Bečvy

Vypracování posudku, který je pro policejní prověřování případu klíčový, ztěžují podle dnešního Klicperova vyjádření pro ČTK opatření přijatá v souvislosti s pandemií nového koronaviru. Znalec uvedl, že mu stále chybějí i některé podklady.

Kdy by mohl být posudek dokončen, nechtěl Klicpera odhadovat. „O prodloužení termínu jsem požádal. Nedostal jsem zatím žádný oficiální výsledek od jeho objednatele,“ řekl Klicpera.

Posudek zpracovává pro policii, která ekologickou havárii prověřuje pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli hrozí až šestiměsíční vězení nebo zákaz činnosti. Na znalcovu žádost o prodloužení termínu ve středu upozornila Česká televize.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Rekapitulace událostí kolem otravy Bečvy

20. září 2020

Do řeky Bečvy unikla neznámá látka, na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje kvůli tomu uhynulo velké množství ryb. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Mezi podezřelými z úniku se ocitla chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem. Firma uvedla, že zcela jistě není původcem úhynu ryb.

25. září 2020

Ministr životního prostředí Richard Brabec napsal, že najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude zřejmě otázkou hodin. Začátkem listopadu Brabec před poslanci litoval toho, že koncem září uvedl, že věří tomu, že viník bude odhalen do několika hodin.

29. září 2020

Sněmovna se hlasy poslanců ANO a ČSSD odmítla zabývat únikem škodlivin do Bečvy. Zařadit to jako zvláštní bod schůze požadovali občanští demokraté, Piráti a lidovci.

1. října 2020

Ministr Brabec uvedl, že podle České inspekce životního prostředí se znečištění do Bečvy možná dostalo z kanálu vedoucího do řeky z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Chemičku Deza vyloučila z možného podílu na havárii v Bečvě ČIŽP i policie, dodal.

27. října 2020

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince unikla neznámá látka. Na hladině se vytvořila pěna. Podle starosty Roberta Stržínka se látka do Bečvy dostala ze stejného vyústění kanálu, jakým podle zjištění policie v září do řeky unikl kyanid. Výsledky rozborů vody prokázaly zvýšené množství niklu, analýza nepotvrdila ve vodě zvýšený obsah kyanidů.

4. listopadu 2020

Brabec poslancům odmítl říci nové informace k ekologické katastrofě na Bečvě. Podle něj by to mohlo mařit vyšetřování. Podobně se vyjádřil ředitel ČIŽP Erik Geuss.

10. listopadu 2020

Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že znalecký posudek, odkud v září unikl jed do řeky Bečvy, má být hotov do 20. prosince.

13. listopadu 2020

Havárií na Bečvě se zabývali poslanci, debata ale nevedla k žádnému závěru. Opoziční poslanci poukazovali na to, že zářijový případ stále vzbuzuje mnoho otázek. Poslanců nakonec nebylo v jednacím sálu tolik, aby mohli hlasovat.

16. listopadu 2020

Mluvčí policejního prezidia uvedla, že policie neuvalila na kauzu otravy řeky informační embargo.

17. listopadu 2020

Vsetínští kriminalisté dělali na řece vyšetřovací pokus, znovu se kvůli tomu vrátili za tři dny.

24. listopadu 2020

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince znovu unikla neznámá látka. Na hladině se opět vytvořila pěna.

30. listopadu 2020

Internetový Deník Referendum uvedl, že v den otravy řeky Bečvy se v chemičce Deza stala havárie. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK řekl, že 20. září se v Deze stala provozní událost, jež neměla charakter havárie. Ze své podstaty nemohla být podle něj příčinou otravy ryb v Bečvě.

1. prosince 2020

Ministr Brabec uvedl, že nevidí důvod k rezignaci kvůli otravě Bečvy, k níž ho vyzvali Starostové a nezávislí. Existoval by pouze v případě, že by selhal on nebo jeho resort, řekl.

2. prosince 2020

Do Bečvy kanálem vedoucím z bývalého továrního areálu Tesla Rožnov opět unikla neznámá látka. Podle Brabce ČIŽP kontroluje kvůli únikům cizorodých látek 15 firem včetně valašskomeziříčské chemičky DEZA.

9. prosince 2020

ČIŽP uvedla, že výsledky rozborů vzorků vody z Bečvy ve Valašském Meziříčí splňovaly limity povolení k vypouštění odpadních vod. Podle valašskomeziříčské radnice rozbory vody, které nechal udělat zdejší vodoprávní úřad, prokázaly zvýšené množství fosforu.

21. prosince 2020

Znalec požádal o prodloužení lhůty potřebné k vyhotovení klíčového posudku; prodloužena byla do konce února.

22. ledna 2021

Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 oznámily, že budou usilovat o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k případu otravy Bečvy. Pokud neuspějí, založí expertní tým.

1. února 2021

Soudní znalec Jiří Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu Bečvy nezavinila Deza. Už o několik dnů dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka už zná. Konkrétní ale nebyl.

2. března 2021

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řek, že lidovci chtějí na aktuální schůzi Sněmovny zařadit bod o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě.

3. března 2021

Znalec Klicpera oznámil, že znovu požádal o prodloužení lhůty pro vypracování posudku.