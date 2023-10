„Výpadek na Portálu občana byl zhruba hodinu až dvě. Nyní již přes něj je možné o výpis z rejstříku trestů žádat. V odpoledních hodinách začnou fungovat i Czech pointy, takže si bude možné zažádat i na České poště,“ řekl pro iDNES.cz Řepka.

Služba výpisu z rejstříku trestů se potýká s výpadkem od středečního rána. Podle Řepky je důvodem chyba na infrastruktuře.

Rejstřík trestů postihl výpadek, na Czech pointech by měl fungovat odpoledne. | foto: iDNES.cz

Podle některých informací výpadech trvá již několik dnů, to však Řepka odmítl s tím, že se jednalo o plánovanou odstávku.

„Bylo to z důvodu přechodu. O té jsme informovali. Bylo to někdy minulý týden od středy do neděle. V pondělí a úterý to normálně fungovalo. Dneska (ve středu pozn. red.) právě kvůli chybě na infrastruktuře, jak se zálohují data, tak systém spadl. Nyní už to přes portál funguje a nabíhají i další místa, tedy Czech Pointy,“ dodal pro iDNES.cz Řepka.