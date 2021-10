Operaci Anthropoid odložilo Svobodovo zranění. K výsadku došlo až v prosinci 1941 a k atentátu o pět měsíců později.



Osudným se měl Heydrichovi stát teror, který rozpoutal po svém příchodu do Prahy v září 1941. Za to jej měla stihnout odplata. „V létě 1941 před Heydrichovým nástupem do úřadu český domácí odboj prožíval druhou vlnu rozmachu. Odpor dosahoval pozoruhodné a pro Německo znepokojující úrovně,“ vysvětlil historik Jiří Šolc.