Zůna hájil snížení výdajů na obranu. Bezpečnost se neměří v procentech, řekl

Autor: ,
  11:29
Nikdy se nesmí opakovat stav, kdy obrana ČR směřovala do trosek a všichni se tvářili, že se nic neděje. Na úterním velitelském shromáždění české armády to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na jeho slova následně navázal ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci účastní poprvé. Oba mluvili o problémech, se kterými se česká armáda potýká. Podle Zůny bezpečnost země nelze posuzovat pouze podle podílu výdajů na obranu vůči HDP.

V posledních letech skončila éra bezstarostnosti a iluze, že bezpečnost je zadarmo, řekl Řehka. Česká armáda pak podle něj přestala předstírat, že je vše v pořádku a začala se připravovat na nejhorší možný scénář. Varoval i před snižováním výdajů na obranu.

Tisková konference armádního generála Karla Řehky a ministra obrany Jaromíra Zůny. (24. února 2026)
Velitelské shromáždění náčelníka GŠ AČR armádního generála Karla Řehky za účasti ministra obrany Jaromíra Zůny (za řečnickým pultem). (24. února 2026)
Velitelské shromáždění náčelníka GŠ AČR armádního generála Karla Řehky za účasti ministra obrany Jaromíra Zůny. (24. února 2026)
Velitelské shromáždění náčelníka GŠ AČR armádního generála Karla Řehky za účasti ministra obrany Jaromíra Zůny. (24. února 2026)
24 fotografií

V projevu na shromáždění, kterého se s největší pravděpodobností ve funkci náčelníka generálního štábu zúčastnil naposledy, vyzval vojáky, aby dávali nezkreslená a upřímná doporučení politickému vedení země. Vláda podle něj musí přijímat rizika vědomě.

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Řekl také, že bezpečnostní situace není jednoduchá a v dohledné době se nebude zlepšovat. Zopakoval, že Evropa musí převzít odpovědnost za svou bezpečnost.

V den čtvrtého výročí války na Ukrajině Řehka část projevu věnoval konfliktu, který už se podle něj délkou i utrpením vyrovná například první světové válce. „Je nad slunce jasné, kdo je agresor a kdo oběť,“ podotkl. Přesto je podle něj možné sledovat polemiky o vině a nevině.

Zůna chtěl pracovat v komunistické rozvědce, ukazují archivní dokumenty

Řehka rekapituloval také pokračování v modernizaci armády. „Ty miliardy, které to naše spoluobčany stálo, nebyly utraceny za hračky pro vojáky. Byly investovány do odstrašení a obrany, do naší budoucí prosperity a bezpečí,“ řekl. V důsledku dlouhodobého zanedbání obrany a vnitřního dluhu je dnes potřeba investovat více, aby dosáhlo požadovaných schopností, dodal.

Snížení výdajů neohrozí modernizaci, tvrdí Zůna

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se velitelského shromáždění zúčastnil ve své nové roli poprvé. Zdůraznil, že bezpečnost země nelze posuzovat pouze podle podílu výdajů na obranu vůči HDP. Rozhodujícím obdobím pro financování obrany podle něj budou roky 2027 až 2031.

Pavel přijal na Hradě Zůnu a Řehku. U novinářů se nezastavili

„Naše vláda je přesvědčena, že bezpečnost státu se neměří v procentech HDP, ale skutečnými obrannými schopnostmi, jejichž dosažení je podpořeno odpovídající mírou výdajů na obranu,“ řekl Zůna. Snížení výdajů v rozpočtu podle něj neohrozí žádné modernizační projekty armády.

Sněmovní výbor pro obranu minulý týden dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok. Podle návrhu by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun. Prezident Petr Pavel poté označil snižování výdajů v současné době za nezodpovědné.

Zůna vyjmenoval klíčové priority

Zůna v úterý řekl, že pokud je požadavkem naplnit politickou vojenskou ambici České republiky, tedy její závazky vůči spojencům, je nutné nejdříve uvést proces výstavby armády do rovnováhy v podmínkách budoucího vývoje.

Podstatné je podle Zůny položit důraz ve výstavbě armády na principy, nikoliv účely.

Česko podle Zůny vycházelo vždy ze závěru, že úspěšnost výstavby armády je podmíněna schopností transformovat generální štáb Armády České republiky na strategický stupeň velení a řízení. „V tom mezi námi byla vždycky shoda,“ uvedl.

Trest za výrok o letounech L-159? Ministr Zůna zrušil Řehkovi cestu do USA

Vypracování nové koncepce v dnešní složité době se podle ministra stane testem toho, jak je vrcholové velení armády způsobilé ji koncepčně budovat.

Prioritou podle Zůny bude doplňování armády kompetentním a motivovaným personálem v požadované struktuře specializací a počtech a zlepšení podmínek kvality života a služby vojáků.

Za bezpečnostní priority státu Zůna označil revizi krizové legislativy, rozvoj protivzdušné obrany a ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

Zmizelého potápěče hledají i báňští záchranáři, kvůli proudům vypnuli elektrárnu

Na Dalešické přehradě pokračuje pátrání po zmizelém potápěči (24. února 2026)

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Podle informací...

24. února 2026  8:53,  aktualizováno  12:19

Francie a Británie chtějí předat Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí ruská rozvědka

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Francie a Velká Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. Podle SVR se Londýn a Paříž tajně snaží o to, aby transfer...

24. února 2026  12:14

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel podpořil kandidáty na ústavní soudce Zdeňka Kühna a Lucii...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupí prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy, které se koná v Senátu....

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  12:13

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Pobočka americké kurýrní služby FedEx v New York City (19. března 2012)

Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z...

24. února 2026  11:55

Úřad vlády a některá ministerstva vyvěsily ukrajinskou vlajku, resorty SPD nikoliv

Úřad vlády připomněl výročí zahájení ruské agrese vyvěšením ukrajinské vlajky...

U příležitosti čtvrtého výročí ruské války na Ukrajině se na některé vládní budovy vrátily vlajky napadené země. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dopředu avizoval, že vlajku vyvěsí na Úřadu vlády....

24. února 2026  11:49

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:42

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

24. února 2026  11:38

Nesmyslná válka, píše Babiš k výročí ruské agrese. Fiala zdůraznil pomoc Ukrajině

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Nesmyslná válka, která začala před čtyřmi lety ničím neomluvitelnou agresí Ruska vůči Ukrajině, snad už brzo skončí a nastane mír. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý ráno napsal na síti X. Jeho...

24. února 2026  8:06,  aktualizováno  11:37

Ukrajinci si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. Zatím nedosáhla cílů, uvedl Kreml

Sledujeme online
Lidé vzpomínají u památníku v Kyjevě na padlé ukrajinské obránce u příležitosti...

Ukrajina a její spojenci si v úterý připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou ruská armáda rozpoutala v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Do Kyjeva...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  11:33

Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...

Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o...

24. února 2026  11:29

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zůna hájil snížení výdajů na obranu. Bezpečnost se neměří v procentech, řekl

Tisková konference armádního generála Karla Řehky a ministra obrany Jaromíra...

Nikdy se nesmí opakovat stav, kdy obrana ČR směřovala do trosek a všichni se tvářili, že se nic neděje. Na úterním velitelském shromáždění české armády to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka....

24. února 2026  11:29

Rusové tu přežijí 12 minut. Krvavá bitva u Záporoží může změnit průběh války

Následky ruského úroku ve Stepnohirsku (27. ledna 2025)

V ukrajinském Stepnohirsku se odehrává bitva, která může změnit průběh války. V někdejším městečku s pěti tisíci obyvateli nezůstal jediný civilista. Vypálené a vybombardované paneláky dnes rozdělují...

24. února 2026  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.