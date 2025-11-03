Karel Řehka příští rok skončí v čele armády

Padesátiletý Karel Řehka v čele armády působí od 1. července 2022. Čtyři roky je obvyklá délka vykonávání funkce náčelníka generálního štábu. Předtím vedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a velel elitní 601. skupině speciálních sil.
Karel Řehka dostal od prezidenta Petra Pavla letos 28. října Medaili za zásluhy, což je pro stále aktivního vojáka nezvyklé.
Oficiálním důvodem pro udělení medaile byla podle Hradu Řehkova „vytrvalost a rozhodnost, která zastává stěžejní úlohu v zajišťování bezpečnosti naší země, za zásluhy o stát v oblasti obrany.“ A to zejména v době války na Ukrajině.
Ocenění pro Pojara a Řehku mohou vyvolat kontroverze, míní politologové
Vyznamenání pro Řehku z rukou Petra Pavla web Aktuálně.cz čte jako poděkování za jeho služby na konci jeho působení v roli náčelníka generálního štábu. Sám Petr Pavel šéfoval armádě ještě o rok méně, než tomu má být u Řehky. Řehkův předchůdce Aleš Opata byl ve funkci od roku 2018 do roku 2022.
Vyjádření Generálního štábu Armády České republiky a ministerstva obrany redakce zjišťuje.