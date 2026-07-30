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STAN hlasuje o Řehkovi. Ve volbách se chce utkat s náměstkyní primátora za ANO

Josef Kopecký
  13:15
Bezpečnostní rada státu. Na snímku generál Karel Řehka. (4. ledna 2026)

Bezpečnostní rada státu. Na snímku generál Karel Řehka. (4. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka zkusí na podzim v barvách hnutí STAN získat křeslo v Senátu za Plzeň-město. Hlasování celostátního výboru opozičního hnutí končí sice až v 16 hodin, ale člen nejužšího vedení STAN kolem poledne ujistil, že výsledek je prakticky jistý. O Řehkově kandidatuře za STAN se spekulovalo už delší dobu, ale on sám preferoval kandidovat jako nezávislý.

To, že má právě ke STAN blíž než k jiným uskupením potvrdil už na konci června, když se v plzeňské městské části Křimice oženil s poslankyní opozičního hnutí. Ta se tak nyní jmenuje Michaela Řehková (za svobodna Opltová).

O pár dnů později, 30. června, Řehka skončil ve funkci náčelníka generálního štábu a vystřídal ho Miroslav Hlaváč.

O podporu STAN ve svých politických ambicích Řehka požádal tento týden ve středu. „Vyhodnotil, že jako občanský kandidát by nestihl sebrat dost podpisů, protože byl dlouho vázán svou funkcí náčelníka generálního štábu,“ sdělil iDNES.cz ve čtvrtek zdroj z nejužšího vedení STAN, který si nepřál být v tu chvíli jmenován právě kvůli probíhajícímu hlasování celostátního výboru opozičního hnutí.

Řehka chce do Senátu. Vedení STAN o něm rozhoduje jako o kandidátovi

„Přesně takové kandidáty do Senátu naše země v tuto chvíli potřebuje,“ uvedl člen nejužšího vedení STAN.

Řehka se utká i s náměstkyní plzeňského primátora za ANO Kantorovou

Jeho soupeři ve volbách by měli být současný senátor za ODS Lumír Aschenbrenner či náměstkyně primátora za ANO Lucie Kantorová.

Termíny voleb

První kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října.

Volby se od roku 1996 konají pravidelně každé dva roky, mění se vždy třetina senátorů, kterých je celkem 81.

Jak se bude v Senátu cítit, pokud ve volbách uspěje, si Řehka už nedávno vyzkoušel. Letos v únoru v horní komoře parlamentu na veřejném slyšení upozornil politiky na závažnou chybu v legislativě, která podle něj svazuje ruce armádě.

„V podstatě žijeme pořád v systému, kdy máme hluboký mír, nejsme schopni dělat téměř žádná opatření k obraně, nejsme schopni zahájit ani odvod, nejsme schopni zahájit ani lidskou, ani hospodářskou mobilizaci, nejsme schopni dělat nic prostě v míru,“ varoval politiky Řehka.

Rusko vede válku se Západem, i s námi, řekl Pavel. Řehka upozornil na vážnou chybu

Zmínil, že bude vždy politický odpor k tomu přijímat stav ohrožení státu v nějaké brzké fázi. „Protože to vyžaduje spousty omezení svobod, zpracování nového státního rozpočtu a další a další věci. Tudíž musíme legislativu upravit tak, abychom byli schopni řadu věcí dělat už v míru,“ upozornil v Senátu Řehka ještě jako náčelník generálního štábu.

Bude to podle něj vyžadovat změnu ústavního zákona o bezpečnosti i článku 43 Ústavy České republiky, který se týká vyhlašování válečného stavu, vysílání českých vojáků do zahraničí a přítomnosti zahraničních vojáků na území České republiky.

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