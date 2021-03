Registrace rizikových pacientů: Kdo má nárok a co dělat, když nepřijde kód?

1. Kdo má na přednostní očkování nárok?

Kromě zdravotníků, seniorů nad 70 let a učitelů se ve středu otevře Centrální rezervační systém také pro vybrané chronicky nemocné pacienty, kterým v případě nákazy hrozí zvýšené riziko vážného průběhu nemoci covid-19. Kód od specialisty obdrží pacienti, kteří splňují zdravotní kritéria, která stanovila klinická skupina ministerstva zdravotnictví.

Podle materiálu, který resort rozeslal ambulantním specialistům, se jedná například o pacienty, kteří trpí cukrovkou, extrémní obezitou nad hodnotu 35 BMI (body mass index, pozn. red.), rakovinou, vyšším krevním tlakem léčeným minimálně dvěma léky či závažným neurologickým či neuromoskulárním onemocněním.

Nárok na přednostní očkování mají také lidé se závažným dlouhodobým onemocněním plic, srdce, ledvin, jater nebo pacienti po transplantaci orgánu či kostní dřeně.

Všechny výše uvedené zdravotní komplikace mají z hlediska očkování chronicky nemocných pacientů vyšší prioritu. Po těchto pacientech obdrží kódy k registraci také skupiny, které mají nižší prioritu. To bude však až v další fázi, kdy už bude v Česku více očkovacích látek.

Jedná se zejména o lidi s kognitivním deficitem (psychotické poruchy, mentální retardace, demence), vzácným genetickým onemocněním a onemocněním, které oslabuje imunitní systém. Jako poslední bude mít na přednostní očkování nárok také osoba, která o takto nemocného člověka dlouhodobě pečuje.

„Podobně jako v jiných státech, i v Česku proběhne očkování chronických pacientů ve dvou fázích. Nejdříve budou očkováni ti, kteří jsou covidem-19 s ohledem na svůj zdravotní stav nejvíce ohroženi a jsou nejčastěji hospitalizováni s těžkým průběhem nemoci na JIP/ARO odděleních nemocnic. S vyšší dostupností očkovací látky se pak možnost registrace otevře dalším skupinám,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Kompletní přehled diagnóz Vyšší priorita: Diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:

• ischemická choroba srdeční

• arterriální hypertenze

• chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci

• s obezitou či plicním onemocněním

• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

nad hodnotu 35 BMI > 35 kg/m2 Závažné onemocnění plic , při kterém je pacient v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí:

• idiopatická plicní fibróza

• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně

• bronchiektázie

• cystická fibróza

• těžké astma

• bronchogenní karcinom

• spánkové poruchy dýchání

•respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin

• pacienti v chronickém dialyzačném léčení

• nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii

• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

• pacienti s onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy

• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni

• pacienti s nádory jater a žlučových cest

• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

• hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie

• hematologičtí pacienti s imunodeficitem nebo s významnou trombofilií

• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny, srdce, plic, jater, kostní dřeně, střeva, slinivky břišní a kmenových buněk

• srdeční selhání

• ischemická choroba srdeční

• chlopenní vady

• kardiomyopatie

• onemocnění plicní cirkulace

• nemocní po plicní embolii

léčený dvěma nebo více farmaky Závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění:

• pacienti s nervosvalovými chorobami

• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii

• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém

• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému Nižší priorita (kódy obdrží až v další fázi očkování): Kognitivní deficit , vývojová porucha chování nebo porucha mobility:

• psychotické poruchy (schizofrenie, schizoafektivní porucha, bludy)

• jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra

• pacienti s demencí



se zvýšeným rizikem těžšího průběhu nemoci covid-19 Léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém :

• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů nebo v dávce odpovídající substitučnímu dávkování

• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky



2. Jak lékaři kód rozešlou?

Ministerstvo zdravotnictví začalo ambulantním specialistům rozesílat kódy pro registraci rizikových osob už během víkendu. Na lékařích nyní je, aby vyhodnotili, kteří pacienti splňují výše uvedená kritéria a následně jim kód zaslali. Většina lidí ho pravděpodobně získá prostřednictvím SMS zprávy.

Část lékařů už ho pacientům zaslala. „Osobně jsem kód svým pacientům, u kterých jsem hluboce přesvědčen, že do rizikové skupiny patří, rozeslal SMS zprávou v sobotu večer,“ potvrdil iDNES.cz předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Podle něj je na rozhodnutí každého specialisty, jakou formou kódy pacientům doručí. „Jedná se však o osmimístný kód složený z písmen, takže do telefonu by se diktoval obtížně. Sám jsem to rozeslal SMS zprávou hlavně proto, že telefonní čísla pacientů známe díky tomu, že jim posíláme e-recepty,“ vysvětlil s tím, že skrz e-mail kódy nerozesílal, protože nezná adresy všech svých pacientů.

3. Co dělat, pokud kód ještě nepřišel?

Pokud k vám kód ještě nedorazil, není třeba se bát, že na vás lékař zapomněl. Podle Jojka se může stát, že řada specialistů, kteří obstarávají větší počet pacientů, do středy všechny obeslat nestihne.

„Hodně záleží na tom, kolik má daný ambulantní specialista pacientů, kteří jsou k přednostnímu očkování indikováni. Pacientů je obecně hodně, často tedy může být nad možnosti lékaře, aby to vše stihnul,“ přiznal předseda Sdružení ambulantních specialistů.

Lidem, kterým kód do středy nepřijde, proto doporučil, aby se svému lékaři připomněli. „Jsou specialisté, kteří budou aktivně všem pacientům volat, ale i ti mohou na někoho zapomenout. Pokud tedy pacient nebude osloven během pondělí či úterý, doporučoval bych, aby se svému specialistovi aktivně připomněl.“

4. Kde se s kódem registrovat?

Lidé, kteří od specialisty kód získají, se budou moci od středy registrovat k očkování na webových stránkách Centrálního rezervačního systému ministerstva zdravotnictví. V přihlašovacím formuláři zaškrtnou políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberou si preferované očkovací místo. Lidé by měli zvolit místo doporučené jejich lékařem.

Chroničtí pacienti by zároveň neměli s registrací otálet, vygenerovaný kód bude podle ministerstva platný po omezenou dobu, a to do 30. dubna. Poté jeho platnost vyprší a lidé by si museli nechat zaslat nový kód.

5. Co mít s sebou na očkování?

Po úspěšné registraci a rezervaci volného termínu v Centrálním rezervačním systému se lidé ve stanovený čas dostaví do zvoleného očkovacího centra. Kromě občanského průkazu a průkazu pojištěnce budou rizikoví pacienti potřebovat také lékařskou zprávou, kterou prokáží, že mají na přednostní očkování nárok.

Ministerstvo zdravotnictví opakovaně varovalo, že bez předložení lékařské zprávy nebude pacientovi očkování umožněno. Lidé však kvůli zprávě nemusí za lékařem, zdravotníkům v očkovacích místech postačí zpráva z poslední návštěvy lékaře.

Po samotném očkování by pacient neměl opouštět zdravotnické zařízení, v čekárně se doporučuje zůstat patnáct až třicet minut. Se zdravotníky se poté nedomlouvá na druhý termín očkování, ten mu systém přidělí automaticky na základě data prvního dávky očkování.