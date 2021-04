Další posun v očkování. Zapisovat se mohou už i zájemci nad 60 let

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera je možné otevřít registrace pro další skupinu, protože v některých regionech jsou starší lidé, kteří měli o vakcínu zájem, už naočkovaní. Pravděpodobné podle něj je, že se další věková skupina nad 55 let se k očkování bude moci hlásit příští týden.



K přihlašování je třeba zadat mobilní telefonní číslo, na které přijde bezpečnostní kód. Po jeho zadání se vyplňuje jméno, příjmení a číslo pojištěnce, které u většiny lidí odpovídá rodnému číslu.

Poté si zájemce o očkování vybere očkovací místo, kde si chce nechat vakcínu aplikovat. Pokud má volné termíny, přijde zájemci další kód PIN 2. Po jeho zadání je možné si zamluvit den a čas očkování.

Babiš: všichni zájemci by mohli být očkováni do konce prázdnin

Všichni zájemci o očkování proti covidu by mohli být v Česku podle premiéra Andreje Babiše naočkováni nejpozději do konce srpna. Do konce června by vakcínu mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel, řekl Babiš na čtvrteční tiskové konferenci. Uvedl, že se nyní připravuje očkovací strategie i pro roky 2022 a 2023.

„Očkujeme na maximum možného a je velká naděje, že do konce června budeme mít naočkováno víc než 5,6 milionu našich spoluobčanů. Doufejme, že naočkujeme všechny zájemce nejpozději do konce srpna,“ řekl předseda vlády.

K očkování se mohou nyní registrovat lidé nad 65 let. Ministr zdravotnictví Arenberger v pondělí oznámil, že od pátku by se pak mohli začít hlásit lidé od 60 let a každý další týden by se věková hranice mohla případně snižovat o pět let. Už dříve uvedl, že na konci června by se registrace mohla otevřít i pro čtyřicátníky.

Pokud by zvažovaná pravidla ale platila a každý týden se mohli zapisovat k očkování lidé o pět let mladší, čerství čtyřicátníci by se měli dostat na řadu od 21. května

V Česku podle statistik žije zhruba 652 000 mužů a žen od 60 do 64 let, 653 000 od 55 do 59 let, 686 000 od 50 do 54 let a téměř 1,8 milionu čtyřicátníků. Experti poukazují na to, že na očkování stále ještě čekají tisíce seniorů.