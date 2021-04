Otevírá se další skupina k očkování. Registrovat se mohou lidé od 55 let

Registrace k očkování proti covidu-19 se otevírá pro další věkovou skupinu, tentokrát od 55 do 59 let. Zájemci o vakcínu se mohou přihlašovat přes web ministerstva zdravotnictví nebo se hlásit u svých praktických lékařů. Lidí ve věku 55 až 59 let žije v Česku 653 500.