Změna trestního zákoníku umožní místo vězení dávat více peněžité tresty

Ve druhém čtení budou moci poslanci na schůzi Sněmovny, která bude pokračovat odpoledne, podávat pozměňovací návrhy.

Novinkou má být dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu v omezeném množství. „Slýchám různě kritiku, že to mohlo být více, než je to navrženo, to znamená 100 gramů míti doma a moci pěstovat pět kytek, když to řeknu takto lidově a nebýt za to trestně odpovědný,“ řekl k tomu Blažek po projednání návrhu ve vládě.

Nižší tresty pro neplatiče alimentů

Snížit se mají tresty a neplacení alimentů. U zanedbání povinné výživy mají být trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Pachatelům má nově hrozit maximálně roční vězení.

Snížit se mají i postihy za schvalování terorismu na internetu: podle ministerstva je aktuální pěti až patnáctiletá sazba za výroky na sociálních sítích, které lze spíše označit za hloupé, velice vysoká.

Více se naopak má trestat předsudečné násilí. K dalším změnám patří, že trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací půjde, má být nově možné uložit i fyzickým osobám.

Snižuje se sazba za opakovanou krádež nebo za schvalování terorismu na internetu. U zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Postih některých jiných jednání naopak novela zpřísňuje, například trestá takzvanou deepfake pornografii. Některé pozměňovací návrhy už podpořil ústavně-právní výbor.

Pokus omezit, co smějí zveřejnit média

Rozruch vzbudil při projednání v ústavně-právním výboru návrh Radka Vondráčka z opozičního hnutí ANO, který se týká zákazu zveřejňování totožnosti podezřelých a stíhaných.

V současnosti trestní řád uvádí, že orgány činné v trestním řízení nesmějí v přípravném řízení zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. Vondráček přišel s tím, že by takové informace nesměla zveřejňovat média.

Nadále ale zůstane v platnosti ustanovení trestního řádu, podle kterého informace je možné zveřejnit z důvodu veřejného zájmu, pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí, hájí nápad Vondráček. Například na stíhané politiky se proto podle něj zákaz vztahovat nebude.

Zástupci vydavatelů a novinářů považují návrh úprav zákona, který zavádí tresty za zveřejňování informací z přípravného trestního řízení, za potenciální ohrožení svobody tisku.

Na programu schůze jsou ve druhém čtení i návrhy týkajíc se zvýšení peněžité pomoci pro oběti trestných činů, vzniku národního parku na Křivoklátsku či zavedení povinného příspěvku zaměstnavatelů na individuální spoření na stáří pro zaměstnance v náročných profesích, jimž parlament při schvalování penzijní reformy nedal možnost odcházet od předčasné penze bez krácení jejich důchodu.