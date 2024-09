Nedostatek středních škol i kvalitních pedagogů vyřeší Klinická škola, slibuje Bek

Hlavní novinkou je spolupráce hlavního města, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a ministerstva školství na zřízení takzvané Klinické školy. „Bude sloužit jako modelové pracoviště, kde se budou ověřovat nové trendy ve vzdělávání a připravovat budoucí budoucí učitelé,“ vysvětlil funkci pracoviště pražský radní pro školství Antonín Klecanda.

Klinická škola vznikne jako úplně nové pracoviště. „Jedná se o propojení nových směrů vzdělávání a zároveň bude víc učitelů. Na Klinické škole budou gymnaziální a pedagogické obory ve středním vzdělávání. Součástí bude i školka,“ přiblížil Klecanda, jak bude škola vypadat.

Klinická škola podle radního zároveň pomůže s nedostatkem středních škol na území hlavního města. Vzniknou tak místa pro nové středoškoláky a zároveň místa pro praxi budoucích školních psychologů a dalších profesí.

„Příprava budoucích učitelů je pro nás prioritou, protože právě na nich záleží, zda připravovaná revize rámcových vzdělávacích programů povede ke zvýšení kvality vzdělávání a zlepší připravenost našich dětí na život v měnícím se světě. Chceme proto učitelům poskytnout co nejlepší přípravu na jejich náročnou profesi, která má zásadní vliv na kvalitu života jednotlivců i celé společnosti,“ komentuje chystaný program ministr školství Mikuláš Bek.

Projekt podle Beka velmi dobře zapadá do snah o zlepšení přípravy budoucích učitelů. „Došlo k velkému posunu, protože se nám povedlo shodnout se na tom, jak má nový učitel vypadat. Zavádí se více praxí, Klinická škola vytvoří pro přípravu ideální podmínky. Je to nesmírně důležité, protože nejen že potřebujeme navýšit kvalitu učitelů, ale potřebujeme jich více,“ objasnil.

„Víme že se podaří objednat od univerzit více studentů a později absolventů. Půjde i o školní psychology a další odborné kvalifikace,“ slíbil ministr školství. Doplnil, že doufá, že další podobné školy by mohly vzniknout i v jiných univerzitních městech.

Univerzita Karlova změny vítá. „Jedná se zejména o úpravu praxí, včetně zavádění pozic provázejících učitelů a posílení profesní přípravy studentů v souladu s kompetenčním plánem,“ přiblížil konkrétní praxi děkan Pedagogické fakulty Antonín Jančařík. Na praktické dovednosti budou nově více zaměřeny i závěrečné práce a zkoušky.

Na škole budou úzce spolupracovat zkušení pedagogové se studenty. „Půjde o tandemovou výuku. Chceme, aby učitelé, kteří povedou budoucí pedagogy na Klinické škole, zároveň učili některé hodiny i na fakultě. Škola dětem nabídne skutečně kvalitní vzdělávání,“ je si jistý děkan.

„Jdeme do toho rádi a jsme vděční, že na to nejsme sami. Je tu ministerstvo, které reformu podporuje, je tu hlavní město, které zaměstnává valnou většinu našich absolventů a pak samozřejmě organizace, které nás podporují. Reforma není něco, co ministerstvo vyhlásilo a zůstane to na papíře, ale něco, co doufám velmi rychle změní vzdělávání učitelů a s tím i situaci na českých školách,“ chválí děkan změny.

„Učitel není hotový tím, že vyjde fakultu, ale pak nastávají další dva roky, kdy má provázejícího učitele. Fakulta není schopná na přednáškách připravit studenty na třídní schůzky a podobně. Proto zavádíme mnohem více praxe,“ doplnil Jančařík.

Na reformě se podílí také hnutí Otevřeno. „Jsem rád, že studenti a studentky, kteří pedagogiku studují jsou ve změnách přímo zapojeni, jsou členy pracovních skupin a mají na reformě zájem,“ oceňuje budoucí učitele předseda hnutí Tomáš Čakloš.