Reforma dávek počítá se zmrazením životního minima uprchlíků z Ukrajiny

Autor: iDNES.cz , ČTK

10:23

Uprchlíkům z Ukrajiny by se nejspíš do budoucna už neměla zvyšovat podpora na živobytí v humanitární dávce. Jejich životní minimum by se totiž mělo zmrazit. Počítá s tím doprovodný zákon k reformě sociálních dávek. Normu v brzké době projedná Senát. V Česku má dočasnou ochranu zhruba 400 tisíc lidí z Ukrajiny.