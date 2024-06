KOMENTÁŘ: O čem že je to referendum? Mnohem více jde o psychologický efekt

Kampaň před volbami do Evropského parlamentu skončila. Že byla slabá jako čajíček? Nebo jste ji nezaznamenali vůbec? Pravda, nebýt antikampaně s ruskými vlaječkami, tanečků na Tik Toku nebo bizarního duelu Danuše Nerudové s Filipem Turkem, pak by k člověku, který se o politiku nezajímá, snad vůbec nepronikla. Kampaň neměla žádný drtivý závěr, do finální fáze vpadl hokej a po něm už se ji stranickým marketérům rozpumpovat nepovedlo. I to ale ukazuje, jakou váhu mají u politiků i voličů evropské volby a proč k nim chodí tak málo lidí.

Je Fiala už na odchodu, nebo stále na koni? Nebo Babiš prohraje už třetí celostátní volby v řadě?