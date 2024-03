Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Více než polovina děr v silnicích, které správcům komunikace řidiči nahlásí, je do týdne opravena. Někdy dokonce i dříve. Vyplývá to z velkého testu MF DNES, v němž redakce ve všech krajích anonymně nahlásily konkrétní výmoly na silnicích a čekaly, co se bude do týdne dít.