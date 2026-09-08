Proslavila vás žlutá bezpečnostní vesta, ve které vystupujete před televizními kamerami. Jak často ji perete?
Moc často ne.
To by nemuselo být na závadu. Ve sportu platí pověrčivé rčení, že vítězný dres se nepere.
Já jsem tiskový mluvčí, ne sportovec – to zaprvé. A zadruhé bych rád zdůraznil, že nejsem ani influencer, ani youtuber, nebo dokonce celebrita. Jsem jenom státní úředník. S dovětkem, že jako státní úředník dělám jenom práci, která je vidět.
Sousedi nám mohou závidět tunely – máme je moderní a z hlediska bezpečnosti dobře zajištěné. Považoval jsem za hanbu, když jsme v nich ze zákona směli jezdit maximálně osmdesátkou.