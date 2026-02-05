Klempířův kabinet povede manželka ministra Šťastného a mluvčí Motoristů

Autor: ,
  8:18
Ředitelkou kabinetu a současně i mluvčí ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) se stala dosavadní mluvčí Motoristů Barbora Šťastná. Klempíř o tom sám informoval. V rámci takzvané systemizace, kterou koncem minulého roku schvalovala vláda, ubylo na ministerstvu kultury 15 míst.
Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazil i čerstvý poslanec Boris Šťastný i se...

Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazil i čerstvý poslanec Boris Šťastný i se svou ženou. (18. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...
Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazil i čerstvý poslanec Boris Šťastný i se...
Ministr kultury Oto Klempíř na sněmovním jednání o nedůvěře vládě (3. února...
14 fotografií

Šťastná, která je manželkou ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé), byla dlouholetou mluvčí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Podílela se i na komunikaci kampaně Jaroslava Bašty před prezidentskými volbami v roce 2023. V SPD skončila po šesti letech koncem června 2024. Později pracovala pro hnutí Přísaha a od března 2025 byla mluvčí nyní vládních Motoristů.

Ministerstvo kultury od letošního ledna podle schválené systemizace zrušilo celkově 18 míst, z toho 12 neobsazených a šest obsazených. Vznikla tři nová místa, takže celkově se počet míst snížil o 15.

Klempíř nepřijme pozvání umělců na debatu. Chci řešit kulturu, ne politiku, řekl

Návrh státního rozpočtu pro letošní rok počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun. Je to asi o 1,17 miliardy korun méně oproti návrhu, který v září poslala poslancům minulá vláda. Méně peněz mají dostat především příspěvkové organizace ministerstva, živá kultura a obnova kulturních památek.

Letos ministerstvo kultury nemůže počítat se zdroji z Národního plánu obnovy, který skončil loni. Díky němu v roce 2025 resort hospodařil s dosud rekordní částkou 21,52 miliardy korun. Vládou Andreje Babiše (ANO) schválený návrh pro letošní rok je tedy u ministerstva kultury oproti loňsku nižší asi o 3,9 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Klempířův kabinet povede manželka ministra Šťastného a mluvčí Motoristů

Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazil i čerstvý poslanec Boris Šťastný i se...

Ředitelkou kabinetu a současně i mluvčí ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) se stala dosavadní mluvčí Motoristů Barbora Šťastná. Klempíř o tom sám informoval. V rámci takzvané systemizace,...

5. února 2026  8:18

Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

ilustrační snímek

Google má za sebou velmi silný rok. Tržby vzrostly o 15 procent a zisk ve čtvrtém čtvrtletí o 30 procent, hlavně díky reklamám, YouTube a rychle rostoucímu cloudu. Zásadní podíl na úspěchu má i AI...

5. února 2026  7:59

Po chladných dnech se oteplí až na devět stupňů. Slunce se ale ukáže jen výjimečně

Ilustrační snímek

Po chladných dnech se v Česku na chvíli oteplí a sníh v nižších a středních polohách začne tát. Teploty podle meteorologů mohou vystoupat až k 9 stupňům Celsia, počasí ale zůstane šedivé, s deštěm,...

5. února 2026  7:38

Za pokus o atentát na Trumpa na golfu na Floridě dostal muž doživotí

Ryan Wesley Routh, který se v neděli 15. září 2024 pokusil spáchat atentát na...

Muže, který údajně chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami,...

4. února 2026  18:55,  aktualizováno  5. 2. 6:38

Dohoda z Prahy je minulostí. Začíná svět bez limitů na jaderné arzenály Ruska a USA

Ruské balistické střely RS-24 Jars na Rudém náměstí (květen 2020)

Konec platnosti smlouvy Nový START mezi Spojenými státy a Ruskem nemohl přijít v horší dobu, uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Smlouva týkající se omezení počtu jaderných hlavic a jejich...

5. února 2026  6:32

Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?

Ve spolupráci
Zatočte s roztoči efektivně a ekologicky.

Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...

5. února 2026

10 let života navíc? Zdravé spaní ovlivňuje naši kondici více, než si myslíme

Ve spolupráci
České kvalitní matrace Tropico

Přestože v posteli strávíme třetinu života, často výběru matrace věnujeme méně pozornosti než volbě nového telefonu. Přitom kvalitní zdravé spaní dokáže prokazatelně prodloužit život a zlepšit jeho...

5. února 2026

Jak dlouho vydrží kapybara v onsenu? Japonsko žije každý rok bizarní soutěží

Soutěž v koupání kapybar. Vítěz vydržel skoro dvě hodiny

V Japonsku poměřovali, jak dlouho dokážou kapybary z místních zoologických zahrad relaxovat ve vyhřívané lázni. Zatímco jedna z nich vydržela pouhých 17 sekund, vítězka se „čvachtala“ téměř dvě...

5. února 2026

Moderní lichváři mají desítky tisíc obětí. Studie zmapovala jejich praktiky

Premium
ilustrační snímek

Lichva už není o pokoutném půjčování peněz na ulici. Dnešní lichváři fungují sofistikovaněji. Podle rozsáhlé studie Institutu prevence a řešení předlužení mapující současnou lichvu v Česku se...

5. února 2026

Dětské gangy útočí, nemocnice nestíhají. Už také Island má problémy s migranty

Premium
ilustrační snímek

Na jihovýchodě Reykjavíku je čtvrť Breidtholt, kam turisté nejezdí, přestože by si návštěvu Islandu mohli kromě gejzírů opepřit zážitky ze života v Africe, Arábii a Asii či aspoň východní Evropě. V...

5. února 2026

Češi jsou stále pivními rekordmany, ale už pijí méně. Klesá i spotřeba alkoholu u dětí

Premium
ilustrační snímek

Mezi oblíbená předsevzetí patří i ta ohledně alkoholu. Pro ty, kterým se to nepodařilo na Nový rok, přichází druhá šance teď v únoru, kdy se řada Češek a Čechů zapojuje do kampaně Suchej únor. Podle...

5. února 2026

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Z trhu s kryptoměnami se během necelého týdne odpařilo 467 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 9,6 bilionu korun. Nejvýraznější propad postihl bitcoin, jehož cena v úterý klesla na nejnižší...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.