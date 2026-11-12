Šéfku SZÚ udivily změny pro školní jídelny. Nemohu uvěřit, co se děje, kritizuje

Ministerstva školství a zdravotnictví ve středu potvrdila, že takzvaný spotřební koš, který určuje podíl zeleniny, masa či luštěnin v měsíčním jídelníčku, byl měl z vyhlášky zmizet. Požadavek vyšel od premiéra Andreje Babiše (ANO), který ve středu sdělil, že jím plní svůj předvolební slib.
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„Bojím se, že děti budou dostávat jídla plná polotovarů, dochucovadel, bez potřebných výživových hodnot. Pro mnoho dětí je školní oběd jediným teplým jídlem denně,“ uvedla Macková. Podle ní může špatné stravování už od dětství mít závažné následky v podobě obezity, rozvoje diabetu, hrozících onemocnění srdce a cév a mnoho dalšího.
„Jako lékařka nemohu uvěřit, co se děje, a jsem zásadně proti,“ dodala. Zároveň poděkovala odborníkům a veřejnosti, že změny vyhlášky podporuje. Naopak proti změnám, které měly po několika odkladech platit od září příštího roku, se postavila Potravinářská komora. Podle Babiše nová pravidla ocení i jídelny.
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Podle středečního vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) samotná vyhláška dál platí, zruší se jen část se spotřebním košem. Podle dostupných informací by z vyhlášky měla zmizet i pasáž, podle níž se kuchaři v jídelnách musí při vaření pro děti se speciálními dietami řídit doporučeními lékařů a dalších expertů.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu uvedl, že svůj cíl resort nemění. Mění jen způsob, jakým se budou výživové standardy uplatňovat. „Školní jídelny mají zásadní roli při vytváření správných stravovacích návyků,“ uvedl v tiskové zprávě. „Výživové standardy proto zachováme jako odborné metodické doporučení. Jídelnám tím dáme větší prostor, ale i odpovědnost při sestavování jídelníčků, ale zároveň jim poskytneme jasné odborné vodítko a potřebnou podporu,“ dodal.
Podle Mackové ale doporučení často nefungují, jako příklad uvedla doporučená, ale dobrovolná očkování. „Proč si stát myslí, že u školních jídelen zvítězí péče o zdraví dětí nad byznysem polotovarů a nad rozpočtem pro obědy?“ doplnila.
O obratu, který považuje za nepochopitelný, podle ní ministerstvo zdravotnictví ústav, který změny odborně připravil, oficiálně neinformovalo. „Dnes jsme jako SZÚ dostali pouze na vědomí dopis, kterým ministr školství doporučuje postup ministerstvu zdravotnictví,“ doplnila.
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Za zachování povinných pravidel pro jídelny v novele vyhlášky o školním stravování se postavili dětský ombudsman, odborníci na zdravotnictví či školství i některé školy či Asociace školních jídelen. Někteří z nich podepsali výzvu organizace Ministr zdraví, která požaduje zachování novely. Organizace tvrdí, že zrušením spotřebního koše ztratí personál jídelen argument proti nákupu nejlevnějších polotovarů.
Prouza: Vyhrála lobby producentů nekvalitních potravin
Vůči záměrů vlády se ve středu vymezil i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Rušení nebo změny stravovací vyhlášky by bylo to nejhorší, co by vláda mohla udělat, řekl.
„Ve chvíli, kdy děti získají špatné stravovací návyky, velmi obtížně se jich zbavují. A vidíme, že české děti mají problém se stravováním, mají obrovský problém s obezitou, to vše si ponesou jako obrovskou zátěž do budoucna. A kdyby je někdo chtěl učit zdravě jíst, tak by to i dlouhodobě českému zdravotnictví ušetřilo obrovské peníze,“ řekl Prouza.
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Potravinářská komora ve středu ocenila, že se nová vláda vyhláškou zabývá. Současná situace je totiž podle ní důsledkem netransparentního projednávání za minulého kabinetu, kdy k tvorbě nebyli přizváni potravináři ani nestranní odborníci na výživu. „Ale pouze úzká skupina lidí, která od počátku účelově prosazovala extrémně restriktivní přístup,“ tvrdí mluvčí potravinářů Marek Zemánek.
Podle Prouzy u projednávání byli naopak všichni, kdo chtěli. „Je vidět, že tady vyhrála lobby producentů nekvalitních potravin, a mně to přijde jako obrovská ostuda, že kvůli svým ziskům obětují zdraví českých dětí,“ dodal Prouza.