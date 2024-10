Šéfka probační služby Matoušková oznámila rezignaci. Stála u vzniku úřadu

Ministr Pavel Blažek vzkázal, že ho rozhodnutí Matouškové mrzí, ale lidsky ho chápe. Poděkoval jí za odvedenou práci. „Jako zakládající členka Probační a mediační služby pomohla v České republice úspěšně nastartovat systém restorativní justice. Její přínos pro probaci a mediaci je neoddiskutovatelný,“ uvedl.

„Věřím, že i nadále bude moci ministerstvo využít zkušeností, které nasbírala,“ dodal. Mluvčí resortu Vladimír Řepka doplnil, že Matoušková rezignovala k 19. listopadu a do té doby bude čerpat dovolenou. Vedením PMS bude prozatím pověřený ekonomický náměstek služby Jiří Hammer.

Ministerstvo připomnělo, že ředitelka PMS stála za dobu svého působení například u vybudování prvního probačního domu v Česku nebo u zprovoznění elektronického monitorovacího systému.

Část zaměstnanců PMS zvažuje vstup do stávky kvůli zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platů. Podle informací ČTK o svých požadavcích nedávno jednali na ministerstvu spravedlnosti, a to bez vědomí Matouškové. Kvůli nízkým platům již do stávky tento měsíc vstoupili zaměstnanci soudů a také odborný personál většiny pražských státních zastupitelství.

83 případů na jednoho pracovníka

Matoušková koncem září na konferenci věnované problematice českého vězeňství řekla, že služba nemá problém s obsazeností míst, ale naopak s tím, co pracovníci zvládnou pokrýt.

„Aktuálně máme 532 systematizovaných míst, i kdyby jich bylo více, neměli bychom problém je obsadit. Pracujeme totiž se zhruba 24 tisíci případy ročně. Děláme správy o činech orgánů činných v trestním řízení, poskytujeme podporu a pomoc asi pěti tisícům obětem. A máme i programová centra pro nápravu pachatelů, kde je motivujeme, aby se plně navrátili do společnosti. Nejvíc nás ale zaměstnává kontrola nad pachateli, kteří vykonávají trest na svobodě,“ vyjmenovala Matoušková.

Podle ní má Česko v přepočtu na obyvatele vysoký podíl těch, kteří vykonávají trest na svobodě, na sto tisíc lidí je to 205 odsouzených. Evropský průměr je 179 odsouzených. A právě těm se musí zaměstnanci probační a mediační služby věnovat.

„V Česku hodně trestáme, to má dopady na naši službu,“ podotkla Matoušková. „Početně na všechny povinnosti nestačíme. Na jednoho pracovníka máme v průměru 83 případů, evropský průměr je 40 až 50 případů. Dvě třetiny zaměstnanců jsou přitom na střediscích, kde zátěž je od 80 až 120 případů na člověka. Situace probace a mediace je v Česku dost dramatická, protože jsme přetížení,“ varovala Matoušková.

Matoušková vystudovala obor sociální práce a po studiu se stala jedním z prvních probačních úředníků v ČR. Podílela se na zavádění probace a mediace do českého prostředí a přípravě PMS. Po jejím vzniku v roce 2001 pracovala v pražském ředitelství služby jako metodik a později vedla oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti.

Šéfkou PMS se Matoušková stala po Jitce Čádové, která rezignovala po zhruba roce a čtvrt ve funkci. Před Čádovou byl prvním a dlouholetým ředitelem služby Pavel Štern, který v roce 2014 přešel na ministerstvo jako náměstek. Tehdejší ministryně Helena Válková (ANO) ho po několika měsících odvolala, protože jí odmítl poskytnout podrobné informace k tendru na elektronický monitorovací systém.