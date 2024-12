Systém je připravený. Problémů s přihláškami se nová ředitelka Cermatu nebojí

Deváťáci se mohou hlásit na tři obory, případně dva další s talentovou zkouškou. Mění se nějak pravidla přihlašování nebo termíny?

Oproti minulému školnímu roku je tam jediná změna. Přihlašování na školy, kde se dělá talentová zkouška, je tentokrát stejné jako na ostatní střední školy – tedy v období od 1. do 20. února. Chtěla bych apelovat na rodiče i samotné uchazeče, aby si dali čas na rozmyšlenou, v klidu si sedli a vyplnili přihlášky s rozmyslem. Nemusí se hlásit hned prvního, přihlašování bude opravdu otevřené celých dvacet dní.

Bojíte se, že by systém mohl dělat podobnou neplechu jako loni?

Ne, toho se úplně nebojím. Spíš zdůrazňuji, že dítě v žádném pořadníku podle času přihlášky figurovat nebude. Takže není nutné vyplnit všechno první den. Některé děti nemusí být ještě začátkem února zcela rozhodnuté, klidně si to mohou týden nebo dva ještě promýšlet.

Nové elektronické přihlašování minule doprovázely problémy s přetížením systému a rodičům se někdy nedařilo přihlášky dobře odeslat. I proto jsem se ptala, jestli se podobných komplikací nebojíte.

Samozřejmě, pokud by se všichni zájemci nahrnuli na portál první den… Ale to je opravdu zbytečné. Systém udrží velký počet uživatelů. V loňském školním roce se systém vyvíjel ještě v průběhu samotného přihlašování, zlepšovaly se jednotlivé komponenty. I to mezi rodiči způsobilo asi jistou paniku. Ale nyní obavy nejsou opravdu potřeba.

Přihlášky je možné podávat buď vyplněním papírových dokumentů a doručením osobně nebo poštou na školu, anebo elektronicky přes portál DiPSy. Odeslání vytištěného předvyplněného formuláře s ručním podpisem využilo podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) posledně minimum zájemců. Zůstává letos i tato možnost?

Tato hybridní forma ještě pro tento rok zůstane. Nepředpokládám, že by ji využilo mnoho rodičů, ale pokud bychom ji chtěli z nabídky vypustit, musel by se změnit zákon.

Systém minule čelil různým útokům. Pracovali jste na silnějším zabezpečení, aby data nemohla uniknout?

Zrovna v této oblasti byl systém nastaven od začátku velmi dobře. Ale neustále se samozřejmě testuje a ochrana funguje.

Měnil se elektronický přihlašovací systém od jeho zavedení v minulém školním roce?

Ještě stále se do něj zasahuje, systém se rozvíjí tak, aby byl uživatelsky co nejvíce přívětivý, aby školám nabídl co nejvíce funkcionalit. I nadále jej budeme rozvíjet.

Dávají Cermatu školy zpětnou vazbu, co jim nevyhovovalo nebo co chtějí na formulářích zlepšit?

Ano, jednáme s nimi, zajímají nás jejich zkušenosti. Co nejpřívětivější chceme mít portál jak pro školy, tak pro rodiče. Aby nenahrával chybám z nepozornosti. Takže se snažíme například vylepšit číselníky. Nebo nastavit design tak, aby se rodič nepřeklikl a nepřihlásil svoje dítě z deváté třídy na víceleté gymnázium nebo naopak mladší dítě na čtyřletý obor. Nabídka tak bude formou rozevíracích seznamů. Pro školy je jedním z vylepšení zjednodušené a hromadné stahování dokumentů, které si zakládají do spisu. Jde spíše o drobnosti, které se vylepšují.

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o víceletá gymnázia připadá na 15. a 16. dubna, pro deváťáky na pátek 11. a pak až pondělí 14. dubna. Někteří žáci, učitelé i psychologové kritizovali víkendový rozestup. Hlavně proto, že může nahrávat stresování před druhým testem. Nebrali jste to při plánování zkoušek v potaz?

Víkend mezi termíny byl poprvé v loňském školním roce. Dříve se jednotná přijímací zkouška psala dva dny po sobě. A ozývaly se hlasy, že by mezi testy měl být nějaký čas. Ono je to těžké a taky individuální. Myslím si, že jsou děti, kterým vyhovuje jít dva dny po sobě, a naopak děti, které si to vyzkoušejí a pak mají čas se trošičku uklidnit. Vědí, do čeho jdou. Případně se ještě na nějakou oblast, o které mají pocit, že jim nešla, podívají. Určitě budou i děti, kterým by vyhovoval třeba čtrnáctidenní rozestup. Ale takto plošně si myslím, že to máme dobře nastavené.

Co byste dětem poradila, že mají o víkendu mezi zkouškami dělat?

Pokud má někdo pocit, že se opravdu ještě potřebuje na něco podívat, tak by tak měl udělat. Ale jinak bych doporučila, aby si děti odpočinuly. První termín už budou mít za sebou, budou vědět, jak to probíhá. Ať si víkend užijí, pořádně se vyspí. Aby v pondělí šly na zkoušku s tím, že ji určitě zvládnou.

Jak dlouho budou čekat na výsledky?

Zhruba měsíc. A to hlavně proto, že ještě 29. a 30. dubna se konají náhradní termíny pro všechny ročníky dohromady. Výsledky se kompletují až za všechny termíny společně. Protože algoritmus, který rozřazuje uchazeče, by nemohl dost dobře fungovat, kdybychom mu dali jen jeden balíček dětí. Diskriminovalo by to ty, které budou v době řádných termínů v polovině měsíce nemocné.

Jak náročné testy letos budou?

Meziroční obtížnost by se u jednotné přijímací zkoušky neměla úplně řešit. Testy vždycky splňují takzvané specifikace. Ty jsou volně dostupné na našich stránkách a na stránkách ministerstva školství. Tvorba specifikací podléhá vždycky i odborným konzultacím a musí respektovat, a to zdůrazňuji, musí respektovat rámcový vzdělávací program (dříve osnovy, pozn. red.) a to, co se žáci učí. Tyto specifikace se již několik let neměnily.

Kritéria, podle kterých žáky přijímá, musí konkrétní škola zveřejnit v DiPSy do 31. ledna, tedy nejpozději v předvečer přihlašování. Už je do systému mohou nahrávat?

Systém jsme pro školy ještě neotevřeli, předpokládám, že se tak stane nejspíš začátkem ledna. Nicméně školy už ta kritéria většinou zveřejněná mají po vlastní ose. Třeba i kvůli tomu, že se uchazečům představovaly na různých veletrzích.

Díky prvním online přihláškám na střední školy jsme na jaře získali unikátní komplexní data za celou republiku. O zájmu, nabídce, převisech. Ministerstvo, města a kraje byly nadšené. Co se s těmi daty reálně děje teď?

Data, která v této oblasti získáváme a která jsme získávali i před online přihlašováním, nezůstávají nevyužitá. Pro nás hlavní změna byla, že jsme se konečně dozvěděli i to, kam byl konkrétní uchazeč přijat. Dosud jsme měli jen data o tom, kam se hlásí, protože školy si další kritéria kromě jednotné přijímací zkoušky už hodnotily samy. Časem bude zajímavé zjistit, jak se to vyvíjí. Budeme to meziročně srovnávat.

Data má tentokrát i veřejnost. Mohou uchazečům pomoci při rozhodování třeba informace o tom, kde jsou převisy zájemců?

Nejsem si tak úplně jistá. I tato data byla známá už dříve. Ale efekt byl vlnovitý. Jeden rok se hlásilo hodně dětí, další rok se toho všichni lekli a zájem opadl. Další rok se tam zase všichni nahrnuli. Myslím, že tento jev se bude opakovat. Za mě zajímavý údaj, který je možné sledovat, je bodový zisk dětí, které byly ve finále na školu přijaté. To může napovědět. Pokud si dítě dělá doma cvičné testy, zhruba ví, na kolik bodů je zvládne udělat. Pro uchazeče to může být motivací.

Současných deváťáků by podle některých odhadů mohlo být o něco více než loni. Máme se bát většího boje o místa?

Nebála bych se. Já sama neznám případ, kdy by se dítě neumístilo na žádnou střední školu.

Náměstek ministra školství Jiří Nantl mluví o tom, že by se napřed testovalo a až pak se děti hlásily na školy. Co si o tom myslíte?

Každopádně jsem pro plošné testování. Dokážu si představit, že má tento systém svá pro i proti. Mohou se díky němu objevit třeba děti, které by si netroufly se na určitý obor vůbec hlásit, ale byl by jejich snem. Tento způsob testování by jim mohl ukázat, že je možné ubírat se úplně jiným směrem.

Na druhou stranu učitelé už teď poukazují, že by mohlo nastat riziko zkreslení výsledků, pokud by děti psaly testy ve svých školách za dozoru svých učitelů.

Přesně tak. To jsou přesně ty věci, které je potřeba nejdříve důkladně zvážit. A vůbec promyslet, jak by to mělo fungovat.