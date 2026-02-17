Ředitelem úřadu práce je od pondělí Chlopčík, post byl neobsazený od podzimu

  11:02
Úřad práce vede od pondělí někdejší šéf olomouckého úřadu práce a bývalý náměstek ministerstva práce Roman Chlopčík. Do funkce generálního ředitele ho jmenoval ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Ministerstvo to oznámilo na svém webu. Na dřívější dotazy ČTK o postupu výběrového řízení a počtu kandidujících neodpovědělo.

Roman Chlopčík | foto: Úřad práce ČR

Místo generálního ředitele úřadu práce bylo neobsazené od loňského podzimu po úmrtí někdejšího šéfa Daniela Krištofa. Řízením byl pověřený ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš.

Juchelka video o Chlopčíkově pondělním jmenování a uvedení do úřadu zveřejnil na síti X v pondělí krátce po 21:00. Na webu v úterý uvedl, že úkolem nového šéfa je „dotáhnout rozběhnuté změny“. Chlopčík řekl, že jeho cílem je zajistit předvídatelný chod instituce, aby se úředníci mohli soustředit na agendu. Chce rozvíjet digitalizaci a posílit spolupráci se zaměstnavateli.

Devětapadesátiletý Chlopčík se stal v únoru 2013 náměstkem ministerstva práce, kdy si tohoto politika ODS vybrala pro oblast zaměstnanosti někdejší ministryně Ludmila Müllerová (TOP 09). Byl tehdy členem regionální kontrolní a revizní komise občanských demokratů. Před nástupem do vedení resortu působil jako šéf olomouckého úřadu práce či jako personální ředitel soukromé firmy. Teď přichází z postu prokuristy společnosti Bartoň a Partner Group.

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof, bylo mu 46 let

Výběrové řízení ministerstvo vyhlásilo začátkem ledna. Zájemkyně a zájemci se mohli hlásit do 15. ledna. O post se mohli ucházet občané ČR či zemí EU nad 18 let s vysokoškolským vzděláním, kteří v posledních 15 letech aspoň čtyři roky vykonávali podobné činnosti a nejméně tři roky byli ve vedoucí funkci. Vedle životopisu a motivačního dopisu museli sepsat i svou představu o dalším směřování úřadu pro příští roky, a to nejvýš na pět stran. Nutné bylo i lustrační osvědčení či čestné prohlášení o nespolupráci s bývalým komunistickým režimem. Funkční období má trvat pět let.

Pozice je ve státní službě. Chlopčík na záběrech videa formálně složil služební slib. Výdělek má mít podle tabulek, spadá do 15. třídy. Podle délky praxe se tak základ platu pohybuje od 41.220 do 60.420 korun. Osobní příplatek může činit podle služebního hodnocení až 100 procent nejvyššího tarifu, tedy 60.420 korun. K tomu je příplatek za vedení od 27.189 korun do 33.231 korun, upřesnilo dřív ministerstvo.

Státní tajemnice Ingrid Štegmannová při vyhlášení řízení řekla, že s žadateli, kteří splní podmínky a nebudou vyřazeni, povede výběrová komise pohovor. Juchelka na lednovém setkání s novináři ČTK přislíbil informace ke konkurzům. Na dotazy o počtu kandidujících a vyřazených a postupu výběru ministerstvo pak neodpovídalo. V minulém volebním období následovala bezprostředně po uvedení tehdejšího nového šéfa do úřadu tisková konference k představení plánů.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům

Americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson...

Zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, bylo mu 84 let. Oznámila to jeho rodina. Jackson byl spolupracovník vůdce afroamerického hnutí za občanská práva...

Ředitelem úřadu práce je od pondělí Chlopčík, post byl neobsazený od podzimu

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Úřad práce vede od pondělí někdejší šéf olomouckého úřadu práce a bývalý náměstek ministerstva práce Roman Chlopčík. Do funkce generálního ředitele ho jmenoval ministr práce Aleš Juchelka (ANO)....

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize Prima si začne vysílat v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Klíčová pomoc. Nebe nad Kyjevem střeží tajná letka pilotů z USA a Nizozemska

Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr...

Nebe nad Kyjevem pomáhají střežit i veteráni amerického a nizozemského letectva. Spolu s ukrajinskými letci působí v letce vyzbrojené stíhačkami F-16, která zasahuje hlavně proti ruským střelám s...

Zásah na fakultě sociálních věd. Policisté kvůli výhrůžce zadrželi člověka

ilustrační snímek

Pražští policisté v úterý přijali oznámení o možné výhrůžce směřující k Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Okamžitě provedli opatření k zajištění bezpečnosti přítomných lidí. V...

Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Na základní škole v Letňanech zahájil Petr Pavel první den oficiální návštěvy Prahy. Se školáky debatoval mimo jiné o adopci pro stejnopohlavní páry, o svém prezidentování a zmínil, v jakém případě...

Začíná splácení ceny za koalici, řekl Haas. Výbor řeší kauzy Babiše a Okamury

Šéfka mandátového a imuinitního výboru za hnutí ANO Helena Válková před...

Mandátový a imunitní výbor rozhoduje o doporučení všem poslancům, zda mají vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. U Babiše jde o kauzu...

Dvouletému chlapci voperovali poškozené srdce. Bojuje o život, matka prosí papeže

Matka dvouletého Tommasa za doprovodu médií na cestě do nemocnice Monaldi, kde...

Italská veřejnost v posledních dnech sleduje případ dvouletého chlapce, jehož život visí na vlásku po neúspěšné transplantaci srdce. Ta se podle informací médií nezdařila, protože orgán byl poškozen...

Autobusu se po nehodě zablokovaly dveře, hasiči tahali děti ven oknem

Děti museli hasiči z autobusu dostat přes okénko u řidiče. Dveře byly...

Do příkopu u Strašína na Sušicku dnes ráno nešťastně zapadl linkový autobus se 14 dětmi na palubě. Zůstal tam zaklíněný tak, že nešly otevřít dveře. Přivolaní hasiči proto zvolili nouzovou cestu na...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučí s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se od rána koná poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Kino bude pro veřejnost otevřeno do 13:00. Samotná rodina se s herečkou rozloučila již v pondělí na přísně utajeném a...

