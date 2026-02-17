Ředitelem úřadu práce je od pondělí Chlopčík, post byl neobsazený od podzimu

Místo generálního ředitele úřadu práce bylo neobsazené od loňského podzimu po úmrtí někdejšího šéfa Daniela Krištofa. Řízením byl pověřený ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš.
Juchelka video o Chlopčíkově pondělním jmenování a uvedení do úřadu zveřejnil na síti X v pondělí krátce po 21:00. Na webu v úterý uvedl, že úkolem nového šéfa je „dotáhnout rozběhnuté změny“. Chlopčík řekl, že jeho cílem je zajistit předvídatelný chod instituce, aby se úředníci mohli soustředit na agendu. Chce rozvíjet digitalizaci a posílit spolupráci se zaměstnavateli.
Devětapadesátiletý Chlopčík se stal v únoru 2013 náměstkem ministerstva práce, kdy si tohoto politika ODS vybrala pro oblast zaměstnanosti někdejší ministryně Ludmila Müllerová (TOP 09). Byl tehdy členem regionální kontrolní a revizní komise občanských demokratů. Před nástupem do vedení resortu působil jako šéf olomouckého úřadu práce či jako personální ředitel soukromé firmy. Teď přichází z postu prokuristy společnosti Bartoň a Partner Group.
Výběrové řízení ministerstvo vyhlásilo začátkem ledna. Zájemkyně a zájemci se mohli hlásit do 15. ledna. O post se mohli ucházet občané ČR či zemí EU nad 18 let s vysokoškolským vzděláním, kteří v posledních 15 letech aspoň čtyři roky vykonávali podobné činnosti a nejméně tři roky byli ve vedoucí funkci. Vedle životopisu a motivačního dopisu museli sepsat i svou představu o dalším směřování úřadu pro příští roky, a to nejvýš na pět stran. Nutné bylo i lustrační osvědčení či čestné prohlášení o nespolupráci s bývalým komunistickým režimem. Funkční období má trvat pět let.
Pozice je ve státní službě. Chlopčík na záběrech videa formálně složil služební slib. Výdělek má mít podle tabulek, spadá do 15. třídy. Podle délky praxe se tak základ platu pohybuje od 41.220 do 60.420 korun. Osobní příplatek může činit podle služebního hodnocení až 100 procent nejvyššího tarifu, tedy 60.420 korun. K tomu je příplatek za vedení od 27.189 korun do 33.231 korun, upřesnilo dřív ministerstvo.
Státní tajemnice Ingrid Štegmannová při vyhlášení řízení řekla, že s žadateli, kteří splní podmínky a nebudou vyřazeni, povede výběrová komise pohovor. Juchelka na lednovém setkání s novináři ČTK přislíbil informace ke konkurzům. Na dotazy o počtu kandidujících a vyřazených a postupu výběru ministerstvo pak neodpovídalo. V minulém volebním období následovala bezprostředně po uvedení tehdejšího nového šéfa do úřadu tisková konference k představení plánů.