Když senátorka Miroslava Němcová oznámila že na podzim nebude obhajovat svůj mandát v Praze 1, bylo jasné, že se v obvodu č. 27 na podzim rozhoří jedno z nejzajímavějších klání senátních voleb. Ostatně ani nikdo z jejích předchůdců to nevydržel déle než jedno volební období.
V minulosti se v obvodě, který zahrnuje centrum města, Prahu 7, ale i Troju, Střešovice nebo Suchdol, vystřídala řada zajímavých osobností – počínaje disidentem Václavem Bendou, přes známého podnikatele v cestovním ruchu Václava Fischera až po studentského vůdce Martina Mejstříka.
I tentokrát nabídnou senátní volby zajímavý duel. Za hnutí STAN bude kandidovat Jiří Padevět, spisovatel, publicista a ředitel nakladatelství Academia. Dlouhodobě se věnuje českým dějinám, projektu Paměť národa a obraně demokratických hodnot. Jeho nejvýznamnějším vyzyvatelem bude Jan Čižinský – starosta Prahy 7, která také patří do tohoto senátní obvodu. Padevět kandiduje s podporu ODS a TOP 09, podporu mu vyjádřili i Piráti.