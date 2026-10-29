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Ředitel České televize se setká s Babišem. Chce vymezit hranice

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  10:25
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem Andrejem Babišem o změně financování veřejnoprávních médií. (9. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek ve čtvrtek večer bude jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předtím také s poslanci o záměru vládní koalice zrušit poplatky a převést financování ČT a Českého rozhlasu na stát. Chudárek trvá na zachování financování ČT prostřednictvím poplatků. ČT to oznámila v tiskové zprávě.

Nejdříve Chudárek odpoledne navštíví schůzi sněmovního výboru pro média a kulturu. S premiérem se sejde v 19:00 na Úřadu vlády ČR.

„Naše pozice zůstává neměnná. Preferovanou variantou financování je roky prověřený a funkční systém poplatků,“ sdělil Chudárek. ČT je podle něj připravená přijmout jakýkoli smysluplný návrh dalšího dohledu nad využitím od občanů, včetně prověrky prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu.

„Pokud ale budou premiér a vládní koalice trvat na změně, považuji za nutné jasně říct, kde jsou hranice, za nimiž je změna pro ČT nepřijatelná. Primární je samozřejmě zachování naší nezávislosti na politickém rozhodování,“ doplnil ředitel televize.

Zavoral podle Babiše burcuje veřejnost

Výše případného státního příspěvku a způsob jeho valorizace nesmějí podle Chudárka ohrozit veřejnou službu, kterou České televizi ukládá zákon.

„Považuji za samozřejmé, že v civilizované společnosti se o vládním návrhu zákona o České televizi bude diskutovat. A to na všech úrovních, tedy od osobních setkání, přes jednání v Parlamentu až po nezbytnou veřejnou diskusi,“ uvedl Chudárek.

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Premiér Babiš již dříve odmítl výzvu ředitele ČRo Reného Zavorala, aby s ním premiér veřejně jednal o plánu na zrušení poplatků. Zavoral podle Babiše burcuje veřejnost, což není jeho role.

„Je to aktivistický ředitel, na rozdíl od pana Chudárka, který je ochoten s námi nebo se mnou jednat,“ řekl Babiš v pondělí novinářům.

„Poslední jednání nemělo charakter“

Zavoral se proti Babišovým slovům ohradil. Řekl, že pouze hájí instituci, kterou vede. Podle Zavorala ho Babiš k žádné schůzce nevyzval ani ho na ni nepozval. „Poslední jednání o rozhlasových poplatcích nemělo charakter věcné diskuse, ale diktátu ze strany představitelů vládní koalice a pana premiéra. Pro naše argumenty nebyl na schůzce prostor,“ uvedl Zavoral.

Pokud má podle něj Babiš zájem o věcnou diskusi a je připraven vyslechnout argumenty ČRo pro zachování nynějšího systému financování i výše jeho rozpočtu, pak Zavoral takové jednání vítá, ale mělo by se konat veřejně, například ve Sněmovně.

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Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet.

Kritizuje to sněmovní opozice i veřejnost, v neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení poplatků pořádané spolkem Milion chvilek.

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