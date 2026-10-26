Zavoral: Vláda nám při jednání jen diktovala, s Babišem chci veřejnou debatu

„Pan premiér mě k žádné schůzce nevyzval ani mě na ni nepozval. Poslední jednání o rozhlasových poplatcích nemělo charakter věcné diskuse, ale diktátu ze strany představitelů vládní koalice a pana premiéra. Pro naše argumenty nebyl na schůzce prostor,“ uvedl Zavoral.
Pokud má podle něj Babiš zájem o věcnou diskusi a je připraven vyslechnout argumenty ČRo pro zachování nynějšího systému financování i výše jeho rozpočtu, pak takové jednání vítá. „Považuji však za důležité, aby tato diskuse probíhala veřejně, například na půdě Poslanecké sněmovny nebo v rámci odborných diskusních fór, nikoliv za zavřenými dveřmi,“ uvedl Zavoral. Veřejnost má podle něj právo slyšet argumenty obou stran a vědět, jaké důsledky mohou mít navrhované změny pro nezávislost a fungování veřejnoprávních médií.
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„Znovu proto vyzývám vládní koalici ke stažení předloženého návrhu zákona a k zahájení skutečné odborné diskuse o budoucnosti financování veřejnoprávních médií,“ sdělil Zavoral. Východiskem podle něj musí být zachování dostatečných finančních prostředků pro ČRo a vytvoření účinných zákonných pojistek, které ochrání jeho nezávislost před politickými zásahy. „Bez těchto základních podmínek nelze hovořit o odpovědné reformě financování veřejné služby,“ dodal.
Návrh novely přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Babiš už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.
„Politici nyní mohou rozhodovat o výši poplatků. Nový model, který navrhujeme, omezí jejich přímý vliv,“ uvedl dnes premiér. Cílem je podle něj zajistit stabilní a předvídatelné financování, které umožní veřejnoprávním médiím plánovat činnost a investice na několik let dopředu.
Zrušení poplatků není podle premiéra útokem na demokracii a nezávislost médií, pouze se mění způsob jejich financování. „Nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize a Českého rozhlasu a jejich personálních záležitostí,“ prohlásil Babiš.
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Návrh novely Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 04:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu.