Ředitel České televize Souček se zastal moderátorů, které měl Babiš jako terč

Babiš Řezníčkovi vytýkal i to, že podle předsedy ANO převzal roli Petra Pavla, který Babiše porazil v boji o Hrad.

„A dneska je úplně jasné, že tenhle člověk je velký fanoušek amerických demokratů, nesnáší Trumpa, tudíž nesnáší i Babiše a hnutí ANO,“ útočil Babiš na Martina Řezníčka.

Pozornosti šéfa ANO neušel ani moderátor Václav Moravec. „Známý moderátor Václav Moravec představil středoevropský projekt pro boj s dezinformacemi. To bylo 10. února 2022. Pan moderátor České televize, když se novináři ptali, kolik má mzdu, tak to se nikdy nedozvěděli. Tak má tady skvělý projekt. A role pana moderátora je, a to je samozřejmě něco podobného jako aktivista Řezníček,“ tvrdil Babiš.

„Parlamentní debata o velké mediální novele se stala novou záminkou pro nevybíravé, osobní útoky na redaktory a moderátory České televize. Je věcí poslanců, s jakou mírou agresivity a urážek jsou připraveni se smířit v jejich vzájemné komunikaci a akceptovat ji jako novou úroveň české politiky. Vyzýváme je ale, aby upustili od napadání a dehonestace novinářů. Jde o nerovný a tudíž nečestný boj. Novinář, pokud má zůstat profesionálem, nemůže na svoji obranu použít stejné prostředky,“ píše se v prohlášení, které společně podepsali Souček a Mrzena.

Souček ho umístil na sociální síti X a prohlášení sdílela Česká televize.

Česká televize @CzechTV 📰 Ohrazujeme se proti útokům na moderátory České televize. Přinášíme vyjádření generálního ředitele Jana Součka a ředitele divize Zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny. ⬇️ https://t.co/F14hUX57L0 oblíbit odpovědět

Babiš ve středu v projevu ve Sněmovně vyzýval ředitele ČT Jana Součka, aby si udělal v televizi pořádek, aby zaměstnanci dodržovali kodex ČT.

Samotnému Součkovi zase vyčetl, že vydírá tím, že když nebudou navýšeny poplatky, mohl by skončit jeden z nejpopulárnějších pořadů veřejnoprávní televize StarDance... když hvězdy tančí.

Poslanci ve středu večer dokončili druhé čtení vládního návrhu na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. Načetli pozměňovací návrhy, o nichž se bude hlasovat ve druhé polovině ledna.

Poplatky se zvýší v průběhu prvního pololetí příštího roku, věří ministr kultury Martin Baxa z ODS. „My ve volebním programu budeme mít zrušení poplatků,“ řekl už v úterý ve Sněmovně Babiš.