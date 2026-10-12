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Omyl s navigací či cvičení u hranic? Nevěříme vám, vzkazuje šéf BIS Rusku

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  10:12
Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července...

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července 2019) | foto: ČTK

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Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na pondělní Bezpečnostní konferenci ve Sněmovně zmínil důrazné varování od amerických partnerů ohledně Ruska. „Ve stejné době zaznívají z Ruska opět hlasy, že ruské obyvatelstvo v pobaltských zemích je utiskováno, že NATO z Pobaltí ohrožuje Rusko,“ řekl dále Koudelka.

Šéf BIS na pondělní Bezpečnostní konferenci ve Sněmovně poznamenal, že takový scénář už známe. „Teď prostě nechceme a nemůžeme mlčet,“ zdůraznil Koudelka.

Když dojde v Evropě k sabotážnímu útoku s jasnou ruskou stopou na cíl spojený s pomocí Ukrajině, jak se to mělo stát v Lipsku, tak Rusové už podle Koudelky nebudou moci říct, že to nebyli oni. „My říkáme celému světu – víme, že to plánujete‘,“ prohlásil šéf české informační služby.

Koudelka mluvil také o ruských dronech a raketách. „Když dopadne ruský dron nebo raketa na sklad zbraní v nějaké evropské zemi a Rusové budou říkat, že to byl omyl, chyba navigace a tak. My říkáme celému světu – víme, že právě tohle je váš plán,“ pokračoval.

„Pečlivě sledují dění západní demokracii“

Podobně hovořil i o tom, když Rusové začnou hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a říkat, že jde pouze o cvičení.

„My říkáme celému světu, že vám nevěříme a jsme připraveni se bránit a zvítězit,“ zdůraznil Koudelka s tím, že tímto z pozic ředitelů evropských zpravodajských služeb zužují Rusům možnost ovlivnit část světové veřejnosti a získat ji na svojí stranu.

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Koudelka na pondělní konferenci také řekl, že ruské hrozbě je nutné čelit ve všech oblastech včetně legislativy.

„Ruské, tak jako v minulosti sovětské zpravodajské služby, pečlivě sledují dění v západní demokracii, analyzují naše problémy, citlivá místa v našich společnostech, nedostatky či rozdíly v platných zákonech a tam, kde jsme nejzranitelnější, jsou připravené zaútočit,“ zdůraznil.

Podle něj by Česko nemělo zaostávat například v přijímání zákonných norem týkajících se bezpečnosti za sousedy. „Protože této disproporce mohou ruské zpravodajské služby efektivně využít,“ dodal šéf BIS.

„Eskalovat za účelem deeskalace“

Právě Koudelka nedávno v rozhovoru pro list The Guardian varoval, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.

Koudelka tehdy dále uvedl, že vedle zvýšené aktivity dronů by součástí plánů Kremlu mohla být také invaze malého rozsahu na území některého ze států NATO sousedících s Ruskem.

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„Je to možné. Mohlo by jít o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou, rozsáhlou kampaň na ovlivnění veřejného mínění,“ řekl nedávno Koudelka. Současně uvedl, že současnou ruskou taktikou je „eskalovat za účelem deeskalace“.

Kreml se podle něj snaží zvyšovat napětí a využívat slabá místa západních společností. Chce tak oslabit jejich podporu Ukrajiny. „Věří, že pokud eskalaci dostatečně vyhrotí, evropské země se rozhodnou Ukrajinu nepodporovat,“ dodal šéf BIS.

13. září 2026

Válka na Ukrajině

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