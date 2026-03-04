„Mohu potvrdit, že na žádost pana ředitele Skleničky dojde k ukončení jeho působení na resortu obrany, a to po vzájemné dohodě v termínu ke konci března,“ uvedl mluvčí ministerstva David Šíma. Skleničkův nástupce by měl na základě výběrového řízení nastoupit od 1. dubna.
Sklenička uvedl, že o ukončení svého působení na úřadě uvažoval už loni, kvůli dopracování a dořešení některých úkolů ale ještě zůstal. „Odcházím z důvodu nových výzev a možností a věřím, že na mou práci naváže můj nástupce,“ uvedl v prohlášení zaslaném serveru.
Seznam Zprávy před časem uvedly, že Bursíková Jacques si státnímu tajemníkovi ministerstva Petru Vančurovi stěžovala, že ze strany Skleničky několik měsíců čelí šikanóznímu jednání a jsou osekávány její pravomoce. Sklenička to ale popřel, stejně tak to, že by ombudsmance zakazoval pracovat na některých případech.