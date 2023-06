Nevěděl, že znásilňuje? Redefinice má pomoci obětem ke spravedlnosti

Žena se účastnila večírku s přáteli. Když chtěla odejít, už bylo pozdě v noci. Jeden z kamarádů jí proto nabídl, aby u něj přespala. Když přišli k němu do bytu, svlékla se žena do trička a kalhotek a lehla si do postele. Dotyčný muž jí v tu chvíli začal sahat pod oblečení.

Ona jej odstrkovala a prosila, aby toho zanechal, ale on stupňoval svou aktivitu. Poté ji znehybnil rukou. Až když došlo k penetraci a ona začala ještě víc brečet, svého chování zanechal. Žena zůstala ležet v posteli do rána, než odešla z bytu.

Čin se rozhodla nahlásit po několika letech. V řízení došlo ke standardnímu dokazování, policisté se chovali vstřícně. Byli určeni znalci a vypracovaný znalecký posudek, který ženinu verzi potvrdil. Existovali také svědci, kterým se bezprostředně poté svěřila, soud měl k dispozici také textové zprávy. Státní zástupce výpověď vyhodnotil jako věrohodnou, dotyčná se také navíc bránila.

Současný zákon o znásilnění § 185 trestního zákoníku klasifikuje znásilnění jako čin, kdy někdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti

Všechny důkazy kromě výslechu podezřelého dokazovaly její verzi. Případ byl však odložen. Důvodem bylo, že toto jednání nenaplňuje definici trestného činu znásilnění.

Státní zástupce měl totiž pochybnosti o existenci násilí a o tom, že pachatel věděl, že dělal něco špatně. „Pachatel nevěděl, že znásilňuje, chyběla subjektivní stránka. Daná žena se svlékla, lehla si do postele, zůstala do rána... Teprve ve chvíli, kdy se rozplakala, toho zanechal,“ popsala advokátka Adéla Hořejší.

Přirovnala situaci k tomu, kdyby někdo v obchodě ukradl telefon, ale nemohl být stíhán, protože ho majitel obchodu neupozornil na to, že krást nesmí. Doplnila také, že skutková podstata se v daném případě dovozuje podle stereotypního náhledu na chování oběti. Nahlížení se navíc také mění podle jednotlivých státních zástupců a jednotlivých soudů.

„Lidské tělo není volně k dispozici. Když někdo proti naší vůli zasáhne do naší tělesné integrity, dopouští se protiprávního zásahu,“ zdůraznila také s tím, že ochrana integrity není nic nového, co by české právo neznalo. Změna pak také nepovede ke změnám v dokazování. Zjišťovat se budou stále stejné okolnosti a důkazy.

Poslanci dostanou návrh redefinice

Marta Krausová z Parlamentního institutu doplnila, že redefinice není novinka, ale zpřesnění již platného právního stavu, který je zakotvený také v základních lidských právech. Připomněla také Istanbulskou úmluvu, která se v jednom z článků věnuje právě upřesnění souhlasu nebo modelový zákon o znásilnění OSN. Obě se shodují, že souhlas musí být výsledkem skutečné svobodné vůle daného člověka.

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák řekl, že na základě schůzky koaličních stran a hnutí ANO, po níž ministerstvo začalo zpracovávat možnosti redefinice znásilnění. „Na prvním místě by měla odstranit výtky spočívající v tom, že dochází k bagatelizaci při ukládání trestů. Nemyslím, že řešení je zvyšování trestních sazeb, ale opatření musí být jiného charakteru,“ vysvětlil.

Většina Čechů a Češek se souhlasem – souhlasí Podle průzkumu společnosti NMS Market Research si pouze 33 procent Čechů a Češek si myslí, že v ČR je zajištěna spravedlnost obětem znásilnění a že trestné činy jsou adekvátně trestány. Ženy si to myslí dokonce jen v 27 procentech

obětem znásilnění a že trestné činy jsou adekvátně trestány. Ženy si to myslí dokonce jen v 27 procentech Celkem 76 procent lidí v Česku se nad souhlasem zamýšlí jako nad podstatnou součástí sexuálních aktivit , kterou lze vyjádřit různými způsoby.

, kterou lze vyjádřit různými způsoby. 69 procent žen souhlasí, že sex bez souhlasu by měl být trestný

Jen 7 procent žen a 13 procent všech obyvatel Česka si myslí, že ne

Dvořák také dodal, že nová definice musí pokrýt často zmiňovaná jednání, včetně bezbrannosti nebo takzvaného zamrznutí. „Byť známe řadu excesů, dnešní praxe si s těmito jednáními umí poradit,“ tvrdí.

Zbývajícím bodem, který by měl být podle možných úprav vyřešený, je nevhodný překryv posuzování pohlavního zneužití a znásilnění ve vztahu k nezletilým. „Od určitého věku směrem dolů by se nejednalo o pohlavní zneužití, ale o znásilnění. Bez ohledu na posuzování existujícího násilí v tom samotném aktu,“ řekl také.

Existují tři hlavní důvody

„Definice by měla být proměněna směrem k souhlasu, který by se měl v rámci definice vyžadovat,“ uvedla také advokátka Adéla Hořejší. „Považuji za důležité, aby se hodnoty, které chráníme, objevily v redefinici,“ uvedla.

Existují podle ní tři základní důvody. První je symbolický, tedy že zákonodárci dají společnosti najevo, že stát chrání hodnoty svobody a integrity. „Druhý, obecnější důvod, je formativní. Pokud definici postavíme na souhlasu, vytvoří se právní i společenské prostředí, kde budeme vnímat oběti jako lidi. Postavíme ji do středobodu řízení a budeme se muset ptát, jak situaci prožívá a jak ji cítí, a nebude už důkazním objektem, jak je tomu nyní,“ nastínila.

Třetím důvod je čistě právní. Současná definice by podle ní problém představovat neměla, a pokud se skutky dostanou k soudu, ani nepředstavuje. „Soudy často umí pracovat s otázkami zamrznutí a dalšími aspekty jako s něčím, co je relevantní. Ale problém spočívá v tom, že se skutky k soudu nedostanou,“ dodala.

Ruce jako z olova

„Jsme v kontaktu se spoustou obětí znásilnění, které popisují, že když se to stalo, jako by měly nohy a ruce z olova, nedokázaly se bránit,“ uvedla Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Podle statistik zamrzne až 70 procent obětí. Nahlášených skutků je přitom pouze mezi pěti až deseti procenty.

Nejedlová také dodala, že například v Dánsku se počet nahlášených případů zvedl o polovinu, stejně jako se zvedl počet odsouzených pachatelů. Výzkumy také dokazují, že falešných obvinění nepřibývá.

12. dubna 2023

Irena Hůlová z Amnesty International kvitovala, že se debaty přesunuly z debaty „jestli“ na debaty „jak“ by se měla definice změnit. Doplnila, že existují dva modely. Prvním je „ano znamená ano“, protože pokrývá případy paralýzy, kdy oběť zamrzla a nedokázala se bránit.

Zákon, který se nyní organizace snaží prosadit, má již dvanáct evropských států – Belgie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Německo, Řecko, Island, Irsko, Lucembursko, Dánsko, Švédsko a Velká Británie.