VIDEO: Takhle vypadal průlet stíhaček nad Prahou. Záběry natočil český gripen

Ve videu z kokpitu je vidět, jak vypadala formace legendárních Red Arrows přímo ze vzduchu. Společně začaly letouny vypouštět kouřové efekty nad lihovarem poblíž Smíchova.
To nejlepší si ale pro diváky nechaly až při příletu nad úplné centrum Prahy. Zatímco se blížily Karlovu mostu, začal se kouř proměňovat do červeno-modro-bílé trikolory.
Na záběrech je také vidět přelet formace nad stadionem Sparty na Letné, kde se seskupení začalo stáčet směrem na Troju.
Jeden z pilotů skupiny Red Arrows, Ollie Suckling, se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřil, že let nad Prahou byl neuvěřitelným zážitkem. „Byl jsem v Praze už několikrát, ale nikdy ze vzduchu. Když jsme letěli nad městem, viděli jsme všechny mosty a všechny lidi, kteří nás zdravili. Bylo to opravdu krásné,“ popsal své dojmy.
Stíhačky společně doletěly až do Ostravy, kde budou k vidění na Dnech NATO.
OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou