VIDEO: Takhle vypadal průlet stíhaček nad Prahou. Záběry natočil český gripen

  14:46
V unikátním videu přímo z kokpitu gripenu, který doprovázel letecké akrobaty z britské Red Arrows, je vidět, jak vypadal přelet nad Prahou. Podívanou s kouřovými efekty sledovaly ve čtvrtek v centru metropole tisíce lidí.

Ve videu z kokpitu je vidět, jak vypadala formace legendárních Red Arrows přímo ze vzduchu. Společně začaly letouny vypouštět kouřové efekty nad lihovarem poblíž Smíchova.

To nejlepší si ale pro diváky nechaly až při příletu nad úplné centrum Prahy. Zatímco se blížily Karlovu mostu, začal se kouř proměňovat do červeno-modro-bílé trikolory.

Na záběrech je také vidět přelet formace nad stadionem Sparty na Letné, kde se seskupení začalo stáčet směrem na Troju.

Skupina rudých strojů Red Arrows nad Prahou. (19. září 2025)
Skupina rudých strojů Red Arrows nad Prahou. (19. září 2025)
Přílet britských Red Arrows na Dny NATO v Ostravě
Skupina rudých strojů Red Arrows nad Prahou. (19. září 2025)
Jeden z pilotů skupiny Red Arrows, Ollie Suckling, se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřil, že let nad Prahou byl neuvěřitelným zážitkem. „Byl jsem v Praze už několikrát, ale nikdy ze vzduchu. Když jsme letěli nad městem, viděli jsme všechny mosty a všechny lidi, kteří nás zdravili. Bylo to opravdu krásné,“ popsal své dojmy.

Stíhačky společně doletěly až do Ostravy, kde budou k vidění na Dnech NATO.

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou
