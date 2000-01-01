náhledy
Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce lidí. Fotky z akce nyní zveřejnili sami piloti.
Autor: FB: RAF Red Arrows
„Ahoj, Praho! Je skvělé oslavit naše blízké vztahy barevným představením nad nádhernou Prahou,“ uvedli letečtí akrobati na svých sociálních sítích.
Autor: FB: RAF Red Arrows
Devět rudých letounů doprovodily české stíhačky JAS-39 Gripen, které společně doletěly až na letiště v Mošnově, kde budou jedny z hlavních hvězd víkendových Dnů NATO.
Autor: X: British Embassy Prague
Přelet plný barev zaujal i britského velvyslance Matta Fielda, který pilotům poděkoval za jejich představení.
Autor: X: British Embassy Prague
Jeden z pilotů skupiny Red Arrows, Ollie Suckling, se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřil, že let nad Prahou byl neuvěřitelným zážitkem.
Autor: X: British Embassy Prague
„Byl jsem v Praze už několikrát, ale nikdy ze vzduchu. Když jsme letěli nad městem, viděli jsme všechny mosty a všechny lidi, kteří nás zdravili. Bylo to opravdu krásné,“ popsal své dojmy.
Autor: X: British Embassy Prague
Kvůli přeletu se na chvíli zastavila doprava na mostech v centru Prahy. Řidiči stahovali okýnka a letící stíhačky si fotili. Tramvaje zvonily. Jakmile se ozvalo dunění leteckých motorů, lide zajásali. Průlet 300 metrů nad zemí trval jen pár vteřin. Kouř ze stíhaček si ale návštěvníci fotili ještě minuty poté.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hned po vystoupeních v Česku letci zamíří do Černé Hory a poté na Maltu na tamější leteckou show. Pak se vrátí domů do Británie, kde mají 4. října poslední vystoupení letošní sezony.
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Stíhačky sledovali lidé také ze zaplněného Rašínova nábřeží. Další stovky lidí čekaly na stíhačky na mostech v centru Prahy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Akrobatický tým Red Arrows vznikl koncem roku 1964 jako exkluzivní součást britského královského letectva.
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Skupina má v britské a i evropské populární kultuře významné místo, jejich hlavní motto je Éclat, což je francouzské slovo, které znamená brilantnost či excelence.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Red Arrows si proslulost získala svými naprosto precizními a těsnými letovými formacemi, jež při vystoupeních předvádí. Všichni její piloti mají za sebou četné zkušenosti z bojového nasazení na nadzvukových strojích jako je Eurofighter Typhoon.
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Letouny měli kvůli počasí zpoždění o hodinu a půl. Ve čtyři hodiny odpoledne piloti vyletěli z Lipska a následně přeletěly Máchovo jezero, nad Doksany se stočily směrem na Prahu, kam přiletěly v 16:30.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Z připravených víkendových představení piloti pro iDNES.cz prozradili, že show Red Arrows bude tradičně rozdělena na dvě části. V první budou letci předvádět těsné formace všichni dohromady, tedy v devíti. Ve druhé pak letouny předvádějí dynamičtější show, včetně průletů proti sobě.
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Letci mají za sebou opravdu náročné období. Ještě před příletem do Česka absolvovali ukázkový let na počest amerického prezidenta Donalda Trumpa, který před pár dny navštívil Británii.
Autor: iDNES.cz