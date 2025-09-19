|
OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...
Nejsme proruští. Jestli je Putin zločinec, rozhodne soud, říká lídr Stačilo!
Jaroslav Komínek z KSČM je zkušený regionální politik. V zastupitelstvu Ústeckého kraje je od roku 2008, čtyři roky byl radním, čtyři náměstkem hejtmana. Nyní v regionu vede do sněmovních voleb...
Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou
Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo letecké útoky na západě Ukrajiny poblíž polských hranic. Uvedla to...
Pracovní víza do USA pro zahraniční specialisty budou stát desítky tisíc dolarů
Víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky budou ročně stát 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun), uvedl v pátek podle agentur americký prezident Donald Trump. Chce tak přimět...
Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
Rusko v sobotu popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu, uvedlo ministerstvo...
Korupce odrazuje investory, chci udělat revizi dotací, říká pražský lídr Přísahy
Hnutí Přísaha posílá do boje o hlasy voličů v hlavním městě jako lídra jednoho ze svých zakládajících členů, právníka a ekonoma Martina Husu. Podle jeho slov je především potřeba bojovat proti...
Nákup stíhaček F-35? Nesouhlasíme. Slušela by nám opozice, cítí lídr Stačilo!
Jednička krajské kandidátky politického uskupení Stačilo! Vladimír Urbánek (KSČM) se chce ve sněmovní lavici věnovat zdravotnictví a sociálním věcem. Obavy z návratu předlistopadových časů jsou podle...
Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel
Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...
Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr
Je únor 2021 a slovenský podnikatel Maroš Jančovič, jeden z obviněných v kauze Dozimetr, volá s kamarádem a blíží se do pražského Karlína, kde sídlí jedna z firem podnikatele v IT Pavla Dovhomilji,...
Drogovým kartelům už je Mexiko malé. Dobývají Ekvádor a kupí hromady mrtvých
Dva největší drogové mexické kartely rozšiřují svůj vliv. V touze po větší kontrole kokainových tras se jejich rivalita přesunula hlavně do Ekvádoru. A zanechávají za sebou hromady mrtvých.
Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky
Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na...
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Ruské stíhačky vpadly nad Estonsko, to aktivovalo žádost o pomoc NATO
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla estonská vláda. Kvůli narušení se rozhodla požádat spojence v NATO o konzultace podle článku 4...
Hlavní cena letošního Slovak Press Photo byla za snímky nového papeže
Hlavní cenu v soutěži Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry za fotografii ze série Ze dne na den středobodem, která zachycuje nástup nového papeže Lva XIV. do úřadu. Nejlepší zpravodajské...