„Celý den jsme čekali na letišti, večer v osm nám jen oznámili, že let je zrušený a máme si vše zajistit sami. Řekli nám, ať ráno přijdeme znovu. Ale další let se pořád neobjevuje, na tabulích se jen občas ukáže čas odletu a zase zmizí,“ popsala pro redakci iDNES.cz jedna z cestujících Markéta Krištofová.
Podle ní se v nepřijemné situaci ocitli i starší lidé a rodiny s malými dětmi. „Ryanair cestujícím, kteří letí přímo s nimi, jen jednou za půl dne pošlou čtyřeurový voucher, za který tu nekoupíte ani sendvič. Nám, protože jsme neletěli přímo přes leteckou společnost, nebyla poskytnuta žádná pomoc,“ dodala Krištofová s tím, že cestující museli narychlo shánět ubytování na místě, včetně transferu. Vše na vlastní náklady.
Cestovní kancelář Čedok, přes kterou část klientů lety zakoupila, tvrdí, že situaci monitoruje a snaží se hledat řešení. „Kvůli pochybení leteckého dopravce Ryanair zůstali naši klienti na ostrově Skiatos. Intenzivně se snažíme zajistit náhradní přepravu, bohužel všechny nejbližší lety byly obsazené. Nyní to vypadá, že klienti odletí dnes večer v sedm hodin místního času,“ uvedla mluvčí CK Čedok Klára Divíšková
„Doufáme, že odlet v sedm večer opravdu proběhne,“ říká Krištofová s tím, že zítra jsou v Řecku plánované stávky. Podle Divíškové mají pasažéři právo žádat o náhradu nákladů přímo u letecké společnosti. „Pokud dopravce nezajistí ubytování a transfer, musí si cestující ponechat účtenky a žádat kompenzaci po Ryanair,“ vysvětlila.
Řecko pro je pro české turisty jednou z nejoblíbenějších dovolenkových destinací. V minulém roce zemi navštívilo přes 350 tisíc českých turistů.
