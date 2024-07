KOMENTÁŘ: Šestidenní pracovní týden může být inspirací i pro Česko

Předně by si lidé nezpochybnitelně vydělali víc peněz, a to ve chvíli, kdy si spousta z nich po inflaci stěžuje, že s financemi nevyjdou. A také by celkem logicky dostali méně prostoru a času na utrácení peněz (když by měli o osm hodin méně volného času).

Ale ono je to s tím řeckým šestidenním pracovním týdnem jinak, než asi čekáte. Nezavádí se pracovní sobota, kterou si možná někteří v Česku pamatují z doby socialismu a která se naposledy konala 11. března 1989.