Čeští hasiči se vrátili z Řecka, pomohli zastavit ničivý požár u Atén

  9:54
Zpět v Česku je i druhá skupina hasičů, kteří pomáhali na řeckém ostrově Peloponés s hašením lesních požárů. Během dvoutýdenní mise se do ostré akce dostali čtyřikrát. Jejich nasazení bylo součástí programu EU Prepositioning, který umožňuje rychlou spolupráci při velkých požárech v Evropě.
Čeští hasiči bojují s plameny u vesnice Jannuli na východě Řecka. (31. srpna...

Čeští hasiči bojují s plameny u vesnice Jannuli na východě Řecka. (31. srpna 2023) | foto: Hasičský záchranný sbor ČR

Čeští hasiči přijeli ve středu v noci do Řecka, kde budou v pohotovosti kvůli...
Kolona českých hasičských vozů po příjezdu do Řecka (15. srpna 2024)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v oblasti Keratea poblíž řeckých Atén. Oheň...
Pětadvacet českých hasičů s pěti cisternami až do setmění pomáhali řeckým...
Jedním z klíčových momentů mise byla pomoc řeckým jednotkám při zastavení požáru u města Keratea, zhruba 40 kilometrů od Atén. Plameny hnal vpřed silný vítr, přičemž čelo požáru bylo místy dlouhé sedm kilometrů.

„Během zásahů došlo k evakuaci několika obcí, přičemž, bohužel, došlo i ke zranění a úmrtí jednoho z místních obyvatel,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Lucie Pipiš.

Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

O víkendu čeští hasiči likvidovali skrytá ohniska požáru ohrožující obytné zóny v obci Chárvalo. Zásah zahrnoval kácení stromů, odstraňování překážek a rozvinování stovek metrů hadic. Práci jim opět komplikoval prudký vítr a obtížně přístupný terén.

Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

Kromě přímé pomoci při zdolávání požárů se čeští hasiči podíleli na průzkumu rizikových lokalit, kontrole hydrantové sítě a testování kompatibility vybavení i operačních postupů s řeckými jednotkami. Součástí mise byly rovněž výcviky a školení zaměřená na práci s čerpadly nebo ženijním vybavením.

Kaliméra! Čeští hasiči přijeli do Řecka, budou v pohotovosti kvůli požárům

Požární situace se v Řecku ve srovnání s předchozími dny zlepšila. Podle deníku Kathimerini se podařilo dostat pod kontrolu většinu požárů, které vypukly v uplynulých dnech. Ty zasáhly například třetí největší řecké město Patras, ostrovy Kefalonie a Zakynthos či sever Peloponésu.

9. srpna 2025
Témata: požár, Řecko, Atény

18. srpna 2025

