Čeští hasiči se vrátili z Řecka, pomohli zastavit ničivý požár u Atén

Jedním z klíčových momentů mise byla pomoc řeckým jednotkám při zastavení požáru u města Keratea, zhruba 40 kilometrů od Atén. Plameny hnal vpřed silný vítr, přičemž čelo požáru bylo místy dlouhé sedm kilometrů.
„Během zásahů došlo k evakuaci několika obcí, přičemž, bohužel, došlo i ke zranění a úmrtí jednoho z místních obyvatel,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Lucie Pipiš.
O víkendu čeští hasiči likvidovali skrytá ohniska požáru ohrožující obytné zóny v obci Chárvalo. Zásah zahrnoval kácení stromů, odstraňování překážek a rozvinování stovek metrů hadic. Práci jim opět komplikoval prudký vítr a obtížně přístupný terén.
Kromě přímé pomoci při zdolávání požárů se čeští hasiči podíleli na průzkumu rizikových lokalit, kontrole hydrantové sítě a testování kompatibility vybavení i operačních postupů s řeckými jednotkami. Součástí mise byly rovněž výcviky a školení zaměřená na práci s čerpadly nebo ženijním vybavením.
Požární situace se v Řecku ve srovnání s předchozími dny zlepšila. Podle deníku Kathimerini se podařilo dostat pod kontrolu většinu požárů, které vypukly v uplynulých dnech. Ty zasáhly například třetí největší řecké město Patras, ostrovy Kefalonie a Zakynthos či sever Peloponésu.
9. srpna 2025