Jaké bylo letošní natáčení? Bulvár psal, že se letos stalo cílem zvědavců, kteří brali Křivoklát útokem.
To se týkalo hlavně víkendů, protože během natáčení nám opravdu přálo počasí, takže vytáhlo ven nejenom turisty, ale i fanoušky Zrádců. Lidé byli často i zklamáni, že se do hradu kvůli Zrádcům nedostanou, protože třeba o uzavření nevěděli. Ale během všedních dnů panoval celkem klid. Žádné organizované zájezdy fanoušků jsem nezaznamenal, nevěřte bulváru.
Samotná příprava obnáší vystěhovat veškerý historický mobiliář, opravdové hradní zařízení. Až na předměty, které samozřejmě vystěhovat nejdou, jako jsou knihovny nebo vybavení kaple.