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Nezvykle rychlé rozhodnutí, podjatý soud. Vládní politici reagují na opatření ÚS

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  17:29
Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026) | foto: Reuters

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...
Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku předseda SPD Tomio Okamura...
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Radim Fiala (SPD),Tomio...
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Předběžné opatření Ústavního soudu (ÚS), který vládě ukládá, aby na červencový summit NATO přizvala prezidenta Petra Pavla, přijali představitelé vládní koalice se smíšenými pocity. Někteří zástupci vlády se podivují nad jeho rychlostí, jiní pak nad nezávislostí soudců.

„Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ uvedl pouze stručně k předběžnému opatření soudu na síti X premiér Andrej Babiš.

Předseda SPD a Sněmovny Okamura zmínil podjatost soudců ÚS. Instituce se podle něj stala vazalem prezidenta. Stejně jako premiér Babiš se podivil i nad rychlostí soudního rozhodnutí.

Své vyjádření připojil i Filip Turek, podle něhož měli tenkrát Motoristé správný instinkt, když odhadovali, že nemá cenu podávat k ÚS žalobu ohledně jeho nejmenování na post ministra. „Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému,“ míní Turek.

„Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ uzavřel ostře své vyjádření.

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