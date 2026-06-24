„Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ uvedl pouze stručně k předběžnému opatření soudu na síti X premiér Andrej Babiš.
Předseda SPD a Sněmovny Okamura zmínil podjatost soudců ÚS. Instituce se podle něj stala vazalem prezidenta. Stejně jako premiér Babiš se podivil i nad rychlostí soudního rozhodnutí.
Své vyjádření připojil i Filip Turek, podle něhož měli tenkrát Motoristé správný instinkt, když odhadovali, že nemá cenu podávat k ÚS žalobu ohledně jeho nejmenování na post ministra. „Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému,“ míní Turek.
„Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ uzavřel ostře své vyjádření.