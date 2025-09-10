Mohl to být ukrajinský dron, tvrdí Zaorálek. Stačilo! chce čekat na vyšetřování

Josef Kopecký
  11:55aktualizováno  12:54
Exministr zahraničí a první místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek nepovažuje za prokázané, že Polsko zasáhly ruské drony. „Copak nechápete, že jste v prostoru informační války? Vy si opravdu myslíte, že Rusové vystřelili dron, který letí přes dva státy a tam spadne někam do pole a vy napíšete, že Rusové zaútočili na Polsko?“ řekl Zaorálek.
Lubomír Zaorálek (SOCDEM) (26. června 2025)

Lubomír Zaorálek (SOCDEM) (26. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
Polští vojáci hlídkují v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci...
Polští hasiči zajišťují části poškozeného bezpilotního letounu, který byl...
Části poškozeného bezpilotního letounu sestřeleného polskými úřady leží poblíž...
21 fotografií

„Je to přece totální nesmysl, ty drony jsou všechny rušené, ve chvíli, kdy ho ten elektromagnetický signál ho naruší, tak on vlastně přijde o mozek a pak už si letí a nikdo ho neřídí, tohle se děje stejně tak ukrajinským dronům,“ řekla volební dvojka Stačilo! v Moravskoslezském kraji Zaorálek.

„Mohl to být ukrajinský dron, jenomže Ukrajinci prostě řeknou, že to je ruský dron. Takhle se to úplně běžně dělá,“ prohlásil Zaorálek. „Čeští novináři by neměli dělat válečnou propagandu,“ řekl první místopředseda SOCDEM. „To je vyhlášení války, kdyby drony zaútočily na Polsko,“ uvedl.

Nemůže se podle něj prokázat, že šlo o ruské drony. „Vždyť všichni lžou,“ prohlásil Zaorálek. Tvrdí, že celou věc konzultoval s expertem české armády, kterého odmíl jmenovat.

„Byl jsem ujištěn, že se to nedovíme, čí drony to byly, jestli ukrajinské nebo ruské,“ prohlásil bývalý ministr zahraničí.

Podle premiéra Donalda Tuska je Polsko nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.

Pokud se to stalo, je to odsouzeníhodné, říká šéfka komunistů Konečná

Zdrženlivě reagovaly šéfky opozičních stran kandidující za hnutí Stačilo! na informace, že polské ozbrojené síly sestřelily ruské bezpilotní letouny, které narušily polský vzdušný prostor.

„Pokud se tak opravdu stalo, je to odsouzeníhodné a pouze to podporuje fakt, že je konflikt na Ukrajině nutné ukončit co nejdříve,“ uvedla pro iDNES.cz předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

„Zároveň bych ráda připomněla, že je na místě celou záležitost důkladně vyšetřit, neboť už jsme tady jednu takovou kauzu s raketou v Polsku měli a pak se ukázalo, že byla vypálena Ukrajinou. Ba dokonce byl vyvíjen ze strany pana Zelenského nátlak na Polsko, aby lhali, že raketa byla vypálena z Ruska. Paní Černochová za doprovodu paní Nerudové už tehdy málem seděly na tanku a táhly na Rusko,“ reagovala Konečná.

NATO je papírový tygr, Rusové vás smetou, říká ukrajinský analytik o útoku na Polsko

„Útoky na naše sousedy, Polsko, nejsou akceptovatelné. Je ale potřeba zachovat chladnou hlavu a vyčkat na výsledky vyšetřování. Už jsme tu jednou měli situaci, kdy paní Černochová a paní Nerudová vyhlašovaly třetí světovou a pak se ukázalo, že raketa byla ukrajinská. A Nord Stream? I ten podle nejnovějších zjištění odpálili Ukrajinci,“ uvedla předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

„Polsko si na svolání národní bezpečnostní rady dává dva dny a premiér zdůrazňuje, že země není ve válce. Cením si tohohle racionálního přístupu. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou musí skončit u jednacího stolu. Emoce a hysterie nikdy nepomohly, klid a diplomacie ano,“ zdůraznila Maláčová.

Ukazuje to na nutnost co nejrychleji ukončit válku, říká Okamura

„Dnešní incident v Polsku zdůrazňuje nutnost co nejrychleji ukončit válku, aby se zabránilo její eskalaci. Je potřeba podpořit jakékoli mírové úsilí,“ napsal iDNES.cz předseda SPD Tomio Okamura.

Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. Polsko aktivovalo článek 4

Ani jeden z oslovených politiků Stačilo! a SPD neodpověděli na otázku, zda je Rusko hrozbou pro Českou republiku, když už zaútočilo i na Polsko, členskou zemi NATO a spojence České republiky. Ani na to, zda Kreml nepotvrzuje svým chováním, že chce obnovit sféru svého mocenského vlivu ve střední Evropě.

Předseda hnutí Svobodných Libor Vondráček, který kandiduje za SPD jako lídr v Jihočeském kraji, se odpovědi na rozdíl od Okamury úplně vyhnul, stejně jako šéf poslanců SPD a první místopředseda hnutí Radim Fiala.

Vstoupit do diskuse (84 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rusové zasáhli v Polsku několik domů. K dronům se nepřibližujte, varují úřady

Lidé na několika místech východního Polska ráno nalezli ruské drony nebo jejich zbytky. Trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům v obci Wyryki, nikdo ale neutrpěl zranění. Polské ozbrojené síly v...

10. září 2025  9:45,  aktualizováno  12:39

Policie pátrá po pacientovi z Bohnic. Mohl by někoho napadnout, zejména ženy

Pražská policie ve středu vyhlásila pátrání po šestadvacetiletém Romanu Frumertovi, který se nevrátil po povolené vycházce zpět do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Pokud zůstane delší dobu bez...

10. září 2025  12:38

Rok od povodní. Neziskovky vybraly na pomoc téměř miliardu, někteří stále nedořešili bydlení

Neziskové organizace loni vybraly od dárců 950 milionů korun na pomoc obcím a domácnostem, které zasáhly povodně. Peníze směřovaly kromě cílené podpory rodinám také na trvanlivé potraviny, pitnou...

10. září 2025  12:21

Předložte důkazy, že drony byly od nás, vyzval ruský diplomat v Polsku

Polsko nepředložilo důkazy o ruském původu dronů sestřelených v noci nad jeho územím. Ve středu to prohlásil ruský chargé d’affaires ve Varšavě Andrej Ordaš. Polské ministerstvo si jej v souvislosti...

10. září 2025  12:17

Nejasné obrazy vyřazujeme z prodeje, říká galerista Jakub Sluka

Galeristu a režiséra Jakuba Sluku posunula k internetovému prodeji umění až pandemie covidu. Byť na rozšíření záběru při provozování Retro Gallery na pražské Malé Straně pomýšlel již dříve. Po...

10. září 2025  12:11

Co je článek 4, 5 a 6 ve smlouvě o NATO. Pravidla Aliance při útoku na své členy

Polsko v noci na dnešek sestřelilo asi čtyři drony, které nad jeho území přiletěly z Běloruska. Země je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér Donald Tusk. Varšava...

10. září 2025  12:07

Chci věřit, že drony měly skončit na Ukrajině, řekl šéf slovenské diplomacie

Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl ve středu ministr zahraničí Juraj Blanár. Polsku v souvislosti s incidentem vyjádřil solidaritu. Slovenský...

10. září 2025  11:53,  aktualizováno  12:06

Vilniusem otřásly silné exploze, vybuchly vagony se zkapalněným plynem

V litevské metropoli Vilniusu byly ráno slyšet silné výbuchy. Podle záchranných složek začalo na okraji hlavního města hořet osm železničních vagonů se zkapalněným zemním plynem (LNG). Uvedla to...

10. září 2025  11:37,  aktualizováno  12:06

Musíme počkat na výsledek vyšetřování, reaguje Stačilo! na ruské drony v Polsku

Velmi zdrženlivě reagují šéfky opozičních stran kandidující za hnutí Stačilo! na informace, že polské ozbrojené síly sestřelily ruské bezpilotní letouny, které narušily polský vzdušný prostor. „Pokud...

10. září 2025  11:55

Auto prorazilo vchod drogerie a mezi regály smetlo ženu. Řidič si spletl pedály

Do prodejny drogerie v Letovicích na Blanensku vjel v úterý s autem pětaosmdesátiletý řidič. Nehoda se stala, když se venku snažil zaparkovat, jenže si spletl pedály a místo brzdy sešlápl plyn....

10. září 2025  11:54

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Syřan dostal doživotí za loňský teror v německém Solingenu. Zabíjel nožem

Syrský pachatel si za loňský teroristický útok v Solingenu, při kterém zabil tři lidi a osm vážně zranil, vyslechl doživotní trest. Soud sedmadvacetiletého Syřana shledal vinným z trojnásobné vraždy,...

10. září 2025  11:36

Povodně 2024

Po silných deštích 13. až 15. září 2024 zasáhly většinu Česka ničivé povodně. Nejhorší situace byla ve Slezsku, na severu Moravy a na jihu Čech. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách...

10. září 2025  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.