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Kalousek ocenil, že Pavel vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti

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Aktualizujeme   21:09
Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále u příležitosti Dne vzniku...

Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Projev prezidenta Petra Pavla ke státnímu svátku a před udělováním státních vyznamenání oceňují politici, a to jak současní, tak bývalí. „Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíc oceňuji tu část projevu prezidenta Pavla, kde vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti ve státních rozpočtech,“ uvedl exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Celkově to ale byl dobrý a důležitý proslov. Jsem rád, že právě dnes zazněl apel na politickou odvahu, která je nezbytná k otevřenému pojmenování rizik, kterým čelíme a odpovědnému zvyšování odolnosti země i za cenu nepopulárních řešení. Teď ještě, aby se ta odvaha nalezla,“ uvedl Kalousek.

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„Projev prezidenta Petra Pavla se mi fakt líbil. Nebyly to jen slavnostní věty k 28. říjnu. Mluvil o tom, co je pro naši zemi opravdu důležité. O svobodě, demokracii, ale hlavně o odpovědnosti. Připomněl, že nestačí jen čekat, že se věci nějak vyřeší samy. Každý z nás musí přiložit ruku k dílu. A my politici obzvlášť,“ komentoval Pavlův projev šéf poslanců lidovců, exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„A hodně mi sedla do dnešních dnů i prezidentova slova o bezpečnosti, státním dluhu a budoucnosti našich dětí. Nemůžeme pořád jen slibovat, rozdávat a těžká rozhodnutí odsouvat na později. Musíme mít odvahu říkat lidem pravdu, i když není příjemná. A myslet dál než k příštím volbám. Za mě velmi dobrý projev. Díky za něj, pane prezidente!“ napsal na sociální síti X Jurečka.

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„Jsem rád, že bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Byl to člověk, který si vždy stál za svým názorem a neuhnul, ani když to nebylo populární. Řídil se zdravým rozumem, hájil svobodu a nebál se říkat věci napřímo,“ povšiml si senátor z klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Hraba.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Karlu Steigerwaldovi, dramatikovi, scenáristovi a politickému komentátorovi, který po desetiletí svou satirickou tvorbou kriticky reflektuje českou společnost a její vztah k moci, za zásluhy o stát v oblasti kultury a žurnalistiky. (28. října 2026)
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Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Karlu Steigerwaldovi, dramatikovi, scenáristovi a politickému komentátorovi, který po desetiletí svou satirickou tvorbou kriticky reflektuje českou společnost a její vztah k moci, za zásluhy o stát v oblasti kultury a žurnalistiky. (28. října 2026)
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu inženýru Richardu Smejkalovi, doktorovi, humanitárnímu pracovníkovi a dlouholetému veliteli krizového týmu Českého červeného kříže, který pomáhá při mimořádných událostech doma i v zahraničí, za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví. (28. října 2026)
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Rakušan je rád, že Pavel ocenil i jednoho z jeho hrdinů

Šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan ocenil, že Pavel vyznamenal i jednoho z „jeho hrdinů“.

„Gratuluji všem, kteří dnes převzali státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky. Jejich životy a příběhy mají jednu společnou věc: Dokázali něco nejen ve svém vlastním životě, ale udělali něco dobrého pro celou zemi. Mezi oceněnými je dnes i jeden z mých hrdinů. Vladimír Vochoč, diplomat, který v době německé okupace odmítl předat Československou ambasádu v Marseille nacistům a s obrovským úsilím pomohl několika tisícům lidí utéct do bezpečí. V červnu jsem ho jako poslanec navrhoval a děkuji panu prezidentovi, že důležitost jeho odkazu vidí stejně,“ uvedl Rakušan

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