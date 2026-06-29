Divadlo, vláda splnila rozhodnutí soudu ohledně Ankary jen naoko, cupuje opozice

„Smutné vládní divadlo kolem účasti prezidenta Pavla na summitu NATO bohužel pokračuje. Andrej Babiš dál vede malicherný spor, který poškozuje pověst České republiky. Prezident není rekvizita, kterou lze odklidit, když se to premiérovi zrovna hodí,“ uvedl na sociální síti bývalý premiér Petr Fiala.
Podle šéfa hnutí STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana s rozhodnutím Ústavního soudu naložila Babišova vláda tak, jak to dělá se vším.
„Splnila ho jenom naoko. Aby to vypadalo, že ho splnila. Podobně bohužel tahle vláda nakládá se vším, co kdy lidem naslibovala. Citové vydírání ze strany premiéra Babiše, aby prezident od své účasti na summitu raději upustil, je projevem vrcholného politického zoufalství a slabosti, na které doplácí celá naše země. Trapné trucování pokračuje,“ uvedl Rakušan.
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Babiš povede delegaci na summit NATO. Pavel poletí, ale v jiném letadle
Ministr zahraničí Macinka i ministr obrany Jaromír Zůna v neděli uvedli, že delegaci povede premiér a předseda ANO Andrej Babiš. A kabinet to v pondělí potvrdil.
Prezident Pavel naopak zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je jejím přirozeným vedoucím a sama rozhoduje o tom, kterých částí summitu se zúčastní.
„Naprostý alibismus“
Poslanec a bývalý ministr Ivan Bartoš zdůraznil, že podle protokolů je zcela jasné, že delegaci má vést prezident. Tedy nejvyšší ústavní činitel.
„To, co navrhuje vláda, je naprostý alibismus. Prezident může jet, ale celé si to povede Babiš. Na jednání půjde vláda. A na neformální večeři taky. A vlastně nejvstřícnější by od prezidenta bylo, kdyby vůbec nejezdil? To asi těžko. Že,“ reagoval Bartoš.
Podle něj Ústavní soud ve svém předběžném opatření hovoří jasně. „Je nutné zachovat stávající praxi o účasti prezidenta. A ta vždy zahrnovala plnohodnotnou reprezentaci prezidenta na summitu. Cokoliv jiného je prostě a jenom další trapný krok vedle,“ doplnil exministr.
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Delegaci na summit NATO povede Babiš, řekl Macinka. V debatě urážel Pavla
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se vláda se chová jako „banda fracků“.
„Co čekáte, že se asi tak stane pane Macinko a Babiši? Můžu vám to říct velmi přesně. Polsko už podobnou ostudu zažilo skoro před dvaceti lety. Spor vlády a prezidenta o to, kdo má zemi reprezentovat na summitu, tehdy skončil totálním mezinárodním trapasem,“ uvedl Hřib.
Podle něj prezident jako hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil má prostě vést delegaci na summit NATO. „Bez politických naschválů, bez kádrování, bez Babišova papalášství a Macinkova trucování. Vzpamatujte se,“ zdůraznil šéf Pirátů.