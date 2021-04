Hlasy pro nedůvěru vládě jsou. Část opozice děsí, co by udělal Zeman

„To je srozumitelná volba. Pan Jakub Kulhánek pracoval v minulosti pro zájmy CEFC v České republice až do okamžiku, kdy CEFC zkrachovala a pan Jie zmizel v čínských temnicích. A teď povede českou diplomacii... Ještě tu někdo nechce vyslovit vládě nedůvěru?“ ptá se ironicky na Twitteru bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Nechce prezident Zeman rovnou povolat i Jardu Tvrdíka zpátky na ministerstvo obrany? Já jen, že by to měl pak už kompletní,“ ptá se europoslanec a rovněž bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.



O nominaci Kulhánka večer rozhodl užší vedení ČSSD poté, co nabídku vést zahraničí po odvolání Tomáše Petříčka odmítl ministr kultury Lubomír Zaorálek. A šéf strany Jan Hamáček už o návrhu informoval prezidenta Miloše Zemana.



Jan Hamáček @jhamacek .@CSSD navrhne jako nového ministra zahraničí mého náměstka z vnitra Jakuba Kulhánka. Je zárukou pokračování dosavadního kursu české zahraniční politiky. Má nejvyšší bezpečnostní prověrku a zkušenosti z @vnitro, @ObranaTweetuje nebo @mzvcr. oblíbit odpovědět

„Proti této nominaci na post ministra zahraničí rozhodně nebude mít pan prezident námitek,“ glosoval to expremiér Mirek Topolánek.



Kulhánek byl náměstkem ministra obrany i zahraničí a po odchodu z něj pracoval pro čínskou společnost CEFC Europe, jejíž zájmy v Česku zastupoval exministr Jaroslav Tvrdík, který je i šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce. Jejím viceprezidentem je poslanec Jan Birke, který se měl podle původního Hamáčkova plánu stát ministrem kultury, než se proti tomu postavil současný ministr Zaorálek.

„Je zárukou pokračování dosavadního kursu české zahraniční politiky. Má nejvyšší bezpečnostní prověrku,“ hájí novou nominaci Kulhánka do čela resortu zahraničí předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Šanci opozici dalo to, že KSČM vypověděla toleranci vládě

Možnost vyslovit vládě nedůvěru se opozici zvýšila poté, co dohodu o toleranci vládě Andreje Babiše v úterý vypověděli komunisté. „Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Hlasy pro nedůvěru vládě chtěl ještě před tím v březnu sehnat šéf SPD Tomio Okamura, ale k tomu se další opoziční strany nepřidaly. „Je třeba rychlý vznik vlády nadstranických odborníků po dohodě s prezidentem republiky,“ řekl Okamura.

Ani vyslovení nedůvěry by ale nutně pád vlády neznamenalo. Prezident Zeman by ji mohl stejně nechat vládnout v demisi až do voleb nebo by mohl jmenovat premiéra a vládu, která by mu šla ještě víc na ruku. Ve vládě v posledních dnech skončili Tomáš Petříček i nyní již bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný, jejichž odvolání Zeman prosazoval.

„To by znamenalo, že povládne vláda, která se opírá o občany jen velmi zprostředkovaně,“ řekl v ČT šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.



„My jsme u tohoto kroku velmi obezřetní, protože vyslovit vládě nedůvěru je na první pohled pro mnoho i našich voličů a sympatizantů logický krok velmi líbivý, ale my musíme kromě kroků A promýšlet kroky B a C,“ řekl v Událostech, komentářích šéf lidovců Marian Jurečka.

Možnost rozpuštění Sněmovny 120 hlasy

ODS se podle předsedy Petra Fialy zabývá hledáním cesty, jak ukončit politickou agónii. „Musíme hledat cestu, jak to ukončit,“ řekl Fiala.



Jednou z variant, kterou se ODS se zabývá, je i rozpuštění Sněmovny 120 hlasy. „Nemáme platný volební zákon, je důležité, abychom volební zákon měli,“ řekl Fiala. Pokud ho Senát schválí, nemůže ale začít platit dříve než od začátku července.

Volby do Sněmovny mají být 8. a 9. října, přičemž Sněmovnu nelze podle článku 35, odstavce 3 rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.