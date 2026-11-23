Ministerstvo vnitra ve spolupráci s hasiči a dalšími organizacemi v loňském roce představilo příručku 72 hodin. Materiál putoval do českých domácností.
Hlavním účelem příručky je připravit společnost na pravidlo 72 hodin. Podle něj by si každá domácnost měla dokázat sama poradit první tři dny v případě mimořádné události. Například při povodních, tornádu či rozsáhlém výpadku elektřiny a dalších krizových událostech.
Podle zjištění iDNES.cz stát nyní chystá jiný materiál, jehož součástí má být také informace ohledně improvizovaného ukrytí.
Pokud exploze zastihne člověka na otevřeném prostranství, měl by si podle pokynů lehnout na zem, ideálně do prohlubně, a chránit si hlavu. Lidé v autech mají vystoupit a vyhledat nejbližší bezpečné místo.