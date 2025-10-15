Pokud je to realita, je to zavrženíhodné, říká Schillerová k nové Turkově kauze

Josef Kopecký
  10:23aktualizováno  10:40
Šibenici a nábojnici na voze cizího diplomata, tedy novou kauzu poslance za Motoristy sobě Filipa Turka, s nímž strana dosud počítala na post ministra zahraničí, už komentovali politici hnutí ANO. „Pokud je to realita, je to věc velmi zavrženíhodná,“ řekla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová při příchodu na jednání o programu vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Vyjednávání vzniku nové vlády Hnutí ANO, SPD a Motoristé. Na snímku Alena...

Vyjednávání vzniku nové vlády Hnutí ANO, SPD a Motoristé. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (15. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vyjednávání vzniku nové vlády Hnutí ANO, SPD a Motoristé. Na snímku Karel...
Vyjednávání vzniku nové vlády Hnutí ANO, SPD a Motoristé. Na snímku Petr...
Filip Turek při jednání poslaneckého klubu Motoristé sobě
Vyjednávání vzniku nové vlády Hnutí ANO, SPD a Motoristé. Na snímku Radek...
12 fotografií

„Míč je na straně Motoristů,“ prohlásil první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Turek má podle něj několik týdnů, po které se bude jednat o programu vlády, na to, aby vyvrátil všechno, co se o něm objevuje a co sráží jeho šance, že se šéfem diplomacie může stát.

Havlíček odmítá, že ANO s Motoristy sobě jedná jen kvůli hlasům pro imunitu

Odmítl, že jeho hnutí s Motoristy sobě vyjednává o podpoře kabinetu pouze kvůli zajištění hlasů ve Sněmovně proti vydání předsedy ANO Andreje Babiše k soudnímu řízení.

„Jasně jsme řekli, že se nám to nelíbí. Na druhou stranu každý má právo se obhajovat, vzít do rukou argumenty a pokusit se obhájit, co se objevilo,“ řekl Havlíček.

„Mě poměrně dost zaráží, že se tady předávají nějaké materiály o přestupkových řízeních z policie novinářům. To si myslím, že není úplně správně,“ omezil se na strohý komentář šéf Motoristů Petr Macinka.

Šibenice na autě zaměstnance ambasády

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek před osmi lety podle zjištění portálu iRozhlas.cz vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování.

Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem

Turek se tehdy hájil tím, že chtěl chránit svou přítelkyni, která mu tvrdila, že ji zaměstnanec pronásledoval. Policisté případ nakonec vyhodnotili jako přestupek.

K incidentu mělo podle policie dojít v nočních hodinách v garáží rezidenčního domu Villa Park Strahov, kam zaparkoval svůj Volkswagen zaměstnanec Velvyslanectví Království Saúdské Arábie.

Kamerové záznamy krátce po odchodu zaměstnance z garáží pak zachycují Turka, jak vystupuje z garážového výtahu, prohlédne si parkoviště a odchází. Po dvanácti minutách se Turek vrací a přistupuje rovnou k vozidlu velvyslanectví. Odchází z dohledu kamer a umisťuje za stěrač papír s nakreslenou šibenicí.

Později odpoledne se řidič vrátil ke svému autu a podle policie nalezl na střeše auta postavenu nábojnici a vizitku.

Pokud jsou Turkovy výroky pravé, nemohl by vést žádné ministerstvo, řekl Pavel

Ještě před tím, než iRozhlas.cz zveřejnil, že Turek dal před lety obrázek se šibenicí a nábojnici na vůz zaměstnance, ambasády, vyjádřil pochybnosti o jeho angažmá ve vládě prezident Petr Pavel.

„Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ řekl Pavel.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera a italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout nějaké úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ prohlásil Turek.

Odmítl, že zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.

„Absolutně odmítám nařčení z toho, že bych já něco takového schvaloval, že bych něčeho takového byl schopen,“ prohlásil. A později to zopakoval s tím, že napsal mnoho blbostí, ale ne o popálené Natálce.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

