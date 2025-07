13:00

Již dvacet let jezdí na humanitární mise, zejména do Afriky, kde mu přijde situace nejhorší. Spí na zemi s krysami, do toho staví nemocnice, ošetřuje nemocné, podporuje vzdělávání a soběstačnost místních lidí. Podmínky jsou mnohdy tak náročné, až je s podivem, že se nikdo z pomáhajících lékařů nezhroutí. „To nesmíme, nemohli bychom pak léčit potřebné,“ tvrdí děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, zakladatel mezinárodní neziskové organizace International Humanity.