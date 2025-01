Vydat Okamuru policii? Vládní politici jsou pro, kluby ale vyčkávají

Zdrženliví jsou i poslanci hnutí STAN. „Zaujmout stanovisko může poslanecký klub až po řádném projednání v Mandátovém a imunitním výboru, jehož jsem také členem. Jakákoliv jiná vyjádření nejsou korektní, jelikož zatím ani neznáme obsah a rozsah žádosti policie,“ uvedl předseda klubu STAN Josef Cogan.

Na jednání výboru počkají i lidovci. „Já o věci doposud nic nevím, takže nemohu nic komentovat. Respektuje se ale názor mandátového a imunitního výboru, nedokážu si představit, že bych hlasoval ve Sněmovně proti názoru výboru,“ řekl Aleš Dufek, předseda poslanců KDU-ČSL a člen mandátového a imunitního výboru.

Podobně mluví i opozice. „Budeme to muset probrat na klubu, za sebe se k tomu nekloním. Ta kampaň se mi sice nelíbila, přišla mi přehnaná, ale rozhodně si nemyslím, že by za to měl být politik stíhán. Tady se dával Andrej Babiš na billboard s Putinem, během války na Ukrajině se politikům hnutí ANO malovaly na tváře ruské vlajky, to mně osobně přijde za hranou úplně stejně,“ porovnala kampaně šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Pro vydání jsou naopak Piráti. „Ano, jsme pro vydání. Osobně si myslím, že kampaň pana Okamury je daleko za hranou. Nicméně ani já, ani Sněmovna nemá být soudcem a rozhodovat o konání trestného činu ve věci. A právě proto má o této věci spravedlivě rozhodnout soud. Jak je to běžné v každém právním státě,“ řekl ČTK místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Měli by poslanci vydat Tomia Okamuru k trestnímu stíhání? Ano 23 %(45 hlasů) Ne 77 %(153 hlasů)

Nejradikálnější jsou zástupci TOP 09. Ti budou pravděpodobně hlasovat pro vydání. „Ještě jsme žádost o vydání Tomia Okamury neviděli. Je ale zřejmé, že TOP 09 bude hlasovat v souladu s předchozí praxí pro vydání, aby případný soud mohl jeho záležitost řádně posoudit,“ naznačil předseda klubu Jan Jakob.

Ještě přísnější je k Okamurovi místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. „Rasismus je jedna z nejodpornějších věcí, jak může jeden člověk přistupovat k druhému. Použít jej navíc k politické kampani, ještě k tomu totálně vylhané, už je pak odpornost na druhou. Proto nikoho nepřekvapí, že tuto cestu zvolil zrovna Okamura. Jistě už si tento politik chystá plamenné projevy na téma cenzura a totalita, jenže nenávist není program a vyvracení lží není cenzura. Očekávám, že se nebude zbaběle schovávat za poslaneckou imunitu a podpoří své vydání k trestnímu stíhání. Já jeho vydání podpořím zcela jistě.“ uvedl na sítí X.