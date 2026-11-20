Policie původně rapera stíhala za těžké ublížení na zdraví. Za opilství mu hrozí tři až deset let vězení, na soud čeká ve vazbě.
„Obviněná osoba po konzumaci psychotropní látky fyzicky, údery i kopy, napadla poškozeného. Obviněný svůj útok umocnil též použitím odtržených částí vodovodní baterie,“ popsal Cimbala s tím, že pokračování útoku zastavila až přivolaná policejní hlídka. Kauzu bude řešit pražský městský soud.
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Raper Leo Beránek napadl v Bohnicích pacienta baterií, kterou vytrhl z umyvadla
„Skutek byl kvalifikován jako zločin opilství, protože z dostupných důkazů vyplynul podstatný vliv návykové látky na jednání obviněného. Podle podané obžaloby se tedy obviněný nedbalostním požitím návykové látky přivedl do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustil jednání, které bezprostředně směřovalo ke způsobení těžké újmy na zdraví jiné osobě,“ vysvětlil mluvčí. Za těžké ublížení na zdraví by soudy raperovi jakožto recidivistovi mohly uložit pět až 12 let odnětí svobody.
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Raper Beránek se ve vězení nepolepšil, soud ho odmítl pustit na svobodu
Média v dubnu napsala, že Beránek se do Bohnic dostal po domácích incidentech, u nichž zasahovala policie. Napadený muž utrpěl závažné poranění hlavy.
Amatérského zpěváka a thaiboxera poslaly soudy v roce 2020 na šest let do vězení za napadení několika lidí včetně invalidního muže. Uznaly Beránka vinným z těžkého ublížení na zdraví, vyhrožování se zbraní a výtržnictví.
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18. dubna 2026
První incident se stal před klubem v centru Prahy, kde raper protivníkovi způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku. Beránek se neúspěšně bránil tím, že jeho kop byl automatickou reakcí naučenou z tréninku thaiboxu. Druhý útok – podle soudů trestná výprava – se odehrál o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam šel s několika přáteli zaútočit na dealera, který mu prodal špatnou drogu.
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Beránek jde za napadení pacienta v Bohnicích do vazby. Hrozí mu 12 let vězení
Šestiletý trest odnětí svobody se nakonec Beránkovi o rok protáhl, a to proto, že za mřížemi nelegálně používal mobilní telefon. Vězeňská služba to zjistila, protože Beránek na přístroj nahrál přímo z cely hudební klip Kluci z basy.
Ve vězení byl raper už dříve, tehdy za pokus o ublížení na zdraví a za několikanásobné výtržnictví.
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31. března 2026